Adiós Flor Vigna y Tucu López: así fue el reencuentro de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Luciano Castro y Sabrina Rojas son familia. Si bien se separaron en 2021 hay muy buena onda entre ellos. Los actores se conocieron en el verano del 2010 y estuvieron juntos 12 años. Producto de su amor tuvieron dos hijos: Fausto y Esperanza. Su relación no estuvo ajena a crisis mediáticas aunque ese no fue el motivo de su ruptura definitiva. Lo que pasó entre ellos es, como en muchos otros casos, que se acabó el enamoramiento mutuo.

Esta semana, la buena onda entre ellos se reconfirmó. Sabrina subió un divertido video en el que toda la familia baila una coreografía. Junto a las imágenes escribió: “A pedido de los niños salió bailecito en el cumple del Castro mayor (muy mayor) 😜”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro Foto: Instagram

El actor cumplió 49 años y, al parecer, festejó junto a sus hijos y su ex. El verano pasado se supo que tras la ruptura de Luciano con Flor Vigna, y de Sabrina con El Tucu López, hubo algunos desencuentros en la ex pareja.

En LAM Maite Peñoñori había contado que Sabrina se había enojado con Luciano durante el verano pasado. “Era el cumpleaños del hijo, hace 20 días que no ve a los chicos por esta logística que tienen al estar en lugares diferentes. Cuando llegó Sabrina, la estaban esperando con un asado, pero Luciano ya tenía otros planes”.

Esperanza, la hija mayor de Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Luciano Castro habló del acoso callejero

Dueño de una figura exuberante, Luciano Castro contó en varias oportunidades el acoso que padece. En una visita reciente a Paraguay, por ejemplo, padeció cosificación.

Al respecto contó: “A mí me agarran la verg*, me tocan el culo, las tetas, me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite. Ni siquiera me quejaría de eso, porque la verdad son tantos años que hasta es costumbre ya. Lo que pesa es que se trata ya de un tema sociocultural, de un cambio que nos involucra a todos”. Luciano aclaró que no le afecta a él, sino que hay muchos varones que pasan por lo mismo.