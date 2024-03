Sabrina Rojas habló sobre los rumores de romance con Ulises Bueno: “Cada vez que pueda lo voy a ir a ver”

Sabrina Rojas abrió la cajita de preguntas de su cuenta de Instagram, con más de 1.2 millones de seguidores, y respondió de todo. Sobre el padre de sus hijos, Luciano Castro; su ex, El Tucu López; y también sobre el cantante Ulises Bueno, con quien se la vincula sentimentalmente.

Para empezar, Sabrina Rojas desmintió de forma categórica cualquier tipo de acercamiento sentimental o amoroso con el cantante Ulises Bueno con quien protagonizó uno de sus videos. “¿Estás saliendo con Ulises?”, le consultaron. A lo que sorprendida Sabrina respondió: “¡¡No!! No salí, ni salgo, ni saldré. Jamás me tiró onda, ni yo a él. Es un artista que admiro, me copa su música. Cada vez que pueda lo voy a ir a ver”. Y concluyó: ¡Él es muy buena onda!”.

IG Sabrina Rojas. Foto: Instagram

Luego, fue el turno de El Tucu López, su ex novio, con quien ya confirmó que la decisión no tiene vuelta atrás. Le consultaron si le generaba ansiedad la ruptura. “Sí, pero hay que respirar y pensar en uno, en llenar el tiempo con gente que te quiere, y como dije antes, amigarse con esa realidad, quererse mucho, soltar y esperar que todo pase. Cuesta pero nada dura para siempre”.

Captura IG Sabrina Rojas. Foto: Instagram

Por último se refirió a la buena onda que tiene con Luciano Castro, el padre de sus hijos Fausto y Esperanza. Al respecto Sabrina aprovechó para aclarar: “No siempre nos llevamos lindo, pero tenemos en claro que nuestros hijos nos necesitan en armonía y hago mucho trabajo para que así sea. Para mí es fundamental que cuando ellos sean grandes tengan recuerdos de nosotros cuatro disfrutando a pesar de estar separados, o cada uno en pareja o como sea, que mis hijos tenga momentos en familia es salud”.

Captura IG. Foto: INSTAGRAM

El divertido baile de Sabrina Rojas y Lucianos Castro

El actor cumplió 49 años y, al parecer, festejó junto a sus hijos y su ex. Sabrina subió un divertido video a su cuenta de Instragam en el que toda la familia baila una coreografía. Junto a las imágenes escribió: “A pedido de los niños salió bailecito en el cumple del Castro mayor (muy mayor) 😜”.

El verano pasado se supo que tras la ruptura de Luciano con Flor Vigna, y de Sabrina con El Tucu López, hubo algunos desencuentros en la ex pareja, pero al parecer ya se resolvieron.