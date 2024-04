La fuerte conexión espiritual de Luciano Cáceres con su mamá fallecida

Luciano Cáceres es un reconocido actor argentino, con una larga trayectoria como protagonista de películas, novelas y obras de teatro. El actor estuvo en pareja muchos años con la actriz y cantante Gloria Carrá con quien tuvo a su hija Amelia. Estuvo de invitado en el programa de Andrea Rincón, donde contó una particular historia.

Luciano Cáceres contó la conexión con su mamá fallecida

Andrea Rincón tiene un ciclo de entrevistas en el radio Rock and Pop para el programa “Quién paga la fiesta”. Fue allí que entrevistó a su colega y amigo, como parte de la promoción de una película que hicieron los dos.

La actriz le consultó la historia sobre el particular objeto que tiene el actor en su cuello. “Tenés una conexión ahí con lo espiritual. Con el rosario que portás también te pasó algo. Mostralo. ¿Qué te pasó con ese rosario?”, le dijo Andrea Rincón a Luciano Cáceres.

Luciano Cáceres como "Eugenio Goya". Foto: sebasmok

“Uf, sí. Mi madre fallece y tiramos las cenizas con mi viejo y mis hermanos en Villa Gesell. Y ese mismo año voy a pasar la Navidad con mi papá. Me vengo solo caminando por la orilla del mar, tipo 20:30 horas, atardecer precioso, viene una olita y en este pie (señalando el derecho) me trajo este rosario el mar”, contó el actor.

“Dije un regalo de mi madre´. Nada. Lo tomé como algo simbólico, pero tuve un accidente hace unos años filmando una película que me rompí una pierna. Y voy a hacer reiki”, agregó Luciano Cáceres.

Luego contó cómo fue la conexión especial con su mamá: “La señora de reiki me dice ´tengo un mensaje para vos´. Yo le digo ´¿Qué mensaje?´. Y me dijo ´tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies´. 17 años después, cosa que yo lo tenía guardado en un cajón y la mujer no lo sabía. Esas cosas son creer o reventar”.