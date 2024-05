La “reini” Sofía Gonet se manifestó en contra de publicitar casinos online: “El juego es peligroso”

Con solo 24 años, la “reini” Sofía Gonet es una de las personalidades más reconocidas en TikTok y en Instagram, ya que se mantiene muy activa en ambas redes sociales al mostrar su vida de lujos y publicitar su marca de ropa, causando sensación entre sus fanáticos.

Sin embargo, en esta ocasión la influencer se filmó hablando sobre un tema que le perturba a diario y le preocupa, y se trata de los casinos online. “Ustedes saben que trabajo con las redes sociales, y no les jodo cuando les digo que me llegan diez mails por día para publicitar casinos online dispuestos a pagar fortunas, ¿hay un marco legal para esto?” expresó.

Y con gran honestidad, advirtió a sus seguidores de no sumarse a esos juegos que se ven cada vez más presentes en las redes sociales, “es peligroso, es feo, ha destruído a muchas familias, no sé si está bueno que esté tan normalizado”, compartió con preocupación, y agregó: “Es puro riesgo, no hay nada bueno que decir del juego, es un negocio para que se diviertan los millonarios, ustedes no se metan en los links que ven en Instagram, metan guita ahí y se vuelvan locos con eso”.

Qué sensaciones causó el video de Sofía Gonet

A casi un día de haber realizado la publicación, la influencer cosechó 74mil corazones rojos, 1486 comentarios y no solo logró que su video sea guardado 1632 veces, sino que además sea compartido 2318 veces.

“Como piensan q Kami franco se compró un terreno y camioneta en menos de un mes? Al fin alguien con alcance lo dice!”, “Gracias por decirlo. Mami albañil también lo dijo. Hagan campaña juntas, se necesita mucho ruido!”, “Gracias reini por no apoyar la ludopatía” “Desconfio totalmente de los influencers que publicitan esos casinos. la reini es real”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos en el video.