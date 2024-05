“Vengaflor”, el nuevo apodo que recibió Florencia de Gran Hermano 2024 tras la traición de Nicolás

Nicolás Grosman y Florencia Regidor de Gran Hermano 2024 han sido el tema de conversación en las redes sociales desde que su relación comenzó, ya que muchos de sus fanáticos apoyan fielmente su relación y otros no tanto. Es que los problemas entre ellos devienen desde hace ya un par de semanas y los espectadores no duda en utilizar Twitter para opinar al respecto y hasta bautizaron a la participante con un divertido apodo.

Florencia y Nicolás muy unidos en la casa de Gran Hermano 2024. Foto: Web

Y en esta ocasión, el punto que colocó el foco entre ellos nuevamente y generó el conflicto fue que sus compañeros escucharon lo que comentó Nicolás sobre ellos a razón de la jugada que realizó la producción de Gran Hermano, dejando al jugador completamente expuesto.

Fue entonces que la participante descubrió que fue Nicolás quien dio el pase a Bautista Mascia y Martín Ku para que la votaran y, dolida por lo ocurrido, conversó con Florencia, Juliana “Furia” Scaglione, Virginia Demo, Darío Martínez y Mauro Dalessio.

“Yo a Nico afuera no le hubiera dado bola y, en segundo lugar, lo hubiera silenciado. Nunca me pasó que me den tantas vueltas, que un día sí y un día no. Que me agarre en el cuarto, me diga cosas hermosas y al otro día no me dé un beso”, confesó Florencia y sus compañeros concordaron en la idea de que esos movimientos románticos que tiene con ella también forman parte de su juego.

Florencia descubrió el juego de Nicolás. Foto: Twitter

Florencia se hizo un test de embarazo en Gran Hermano 2024

El examen de Florencia salió a la luz luego de haber conversado sobre el tema con Bautista y Zoe, generando una gran sorpresa en ambos jugadores; sin embargo, al ver sus reacciones, se anticipó a hacer una contundente aclaración.

Florencia confesó que se hizo una prueba de embarazo. Foto: @users92

“Con todo lo que fumo, lo maté”, sentenció, pero negados a dejar que el silencio colmado de tensión perdurara en el ambiente tras su declaración, el uruguayo consultó si pensó el nombre para el posible bebé, lo que derivó en risas.