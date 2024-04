¿El fin de Florencia y Nicolás de Gran Hermano 2024?: “Solo hay que cog...”

Nicolás es uno de los participantes originales de Gran Hermano 2024, es decir, que ingresó el primer día de esta edición. En cambio, Florencia ingresó a comienzos de marzo, pero estos dos meses fueron suficientes para que ella resalte dentro de la competencia y llame la atención de la audiencia.

En esta oportunidad, Florencia y Nicolás tuvieron un distanciamiento por una cuestión de celos causados por un acercamiento entre Nico y Coti Romero. Dentro de este contexto, tuvieron una discusión en la cocina, mientras también estaban Emmanuel y Bautista.

Florencia explicó se fue de la cama de Nicolás a dormir a la suya, y dijo: “¿Sabes por qué me fui? Porque no me abrazaste cuando dormíamos”. Y luego realizó reclamos como, hace cinco días que no la invita a dormir con él, porque es ella la que siempre lo busca, le da un beso, un abrazo o lo invita a dormir. Cerró la conversación a los gritos: “La remera que dice: ‘no mendigar amor’, me la voy a poner”.

Luego de la fiesta del viernes, Florencia y Nicolás tuvieron una conversación en el sauna, Flor le explicó: “Tenés muchos pensamientos negativos y no sabes cómo y qué hacer, y por eso, te pasa esto. Está perfecto que pase, pero tenés que entender que del otro lado hay una persona. No podes un día tratarla como si fuese tu novia y al otro día no”.

El rotundo consejo de Virginia frente al accionar de Nicolás con Florencia de Gran Hermano 2024

Frente a los cambios diarios que tiene Nicolás para con Florencia de Gran Hermano 2024, Virginia quiso opinar, teniendo en cuenta que Flor le dijo: “Mi chico nada, me tiene podrida”. “A mí si me echa como la echó recién, no voy ni en ped*, no le doy más bol*”, dijo Virginia, y Zoe y Paloma coincidieron.

Virginia fue por más y agregó: “Por eso hay que cog*rl**, nada más. No hay que engancharse mucho, son insoportables. Son nabos, te quitan la calma. Que te quiten las ganas y se terminó”.