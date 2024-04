¿Y Florencia? El acercamiento de Nicolás de Gran Hermano 2024 con Coti Romero en medio de un ataque de llanto

Desde que Coti Romero ingresó a Gran Hermano 2024 luego de ser jugadora de la edición anterior, generó especulaciones sobre su participación y todo lo que hace dentro del juego da qué hablar. Peleas, arriesgadas jugadas y compañerismo son algunas de las características que resaltan en la correntina mientras logra avanzar en la competencia.

El ingreso de Coti dio que hablar entre los “hermanitos”, ya que los tomó por sorpresa a pesar de que sabían que alguien iba entrar por el “Golden Ticket” y el lugar que dejó vacante Agostina, quien renunció y dejó el programa por su propia voluntad. Además, la mayoría conoce el juego y estrategias que usa Coti para avanzar en el juego.

Coti Romero ingresó a Gran Hermano y estallaron las redes Foto: Telefé

El ataque de llanto de Coti Romero en Gran Hermano 2024 en el día de su cumpleaños

Sin embargo, dentro de la casa, los participantes pasan por diferentes estados, ya sea peleas, reconciliaciones, llanto, enojo y risas entre ellos por el aislamiento que llevan. Coti ya se enfrentó en varias oportunidades con Furia.

Coti cumplió años en medio de su estadía en la casa, y si bien hubo festejos, también tuvo un fuerte ataque de llanto por todas las emociones que le genera estar en la casa y los comentarios tanto negativos como positivos que recibe.

Frente a su angustia, Nicolás se acercó a abrazarla y le dijo tiernas palabras sobre lo que él piensa de la situación. “Te habrás cruzado con mucha gente que te dice quedate acá, hace esto, cómo vas a pensar en volver, en esto en lo otro... Pero en el fondo sabés lo que estás pensando y no hizo falta ni siquiera seguir indagando”, le dijo Nico a Coti.

Luego resaltó que ella en el fondo sabe lo que quiere hacer: “Diste un paso muy grande en muy poco tiempo, pero hay una parte de tu corazón que dice no pará, eso fue muy rápido, porque todo se dio muy de golpe”.

“La Coti de despedirse del secundario tiene que enfrentar a la Coti actual que es la que pasó a Gran Hermano y le cambió de vida”, agregó Nico sobre los cambios que tuvo Coti en su vida.

Sin embargo, en las redes sociales no vieron con agrado el llanto de la correntina, ni el consuelo de Nicolás con ella. Si bien Florencia, con quien tiene una relación en la casa, no le dijo nada, podría ser que no esté de acuerdo con el acercamiento entere Nicolás y Coti.