El increíble y costoso regalo que recibió Lucía de Gran Hermano 2024 de sus fanáticos

No hay dudas de que pasar por Gran Hermano 2024 te cambia la vida, no solo siguen dando qué hablar los participantes que siguen en juego, sino que los exjugadores que pasaron por el reality viven otra realidad diferente a la de cuando ingresaron. Como es el caso de Lucía, la salteña que logró cautivar a la audiencia con su historia de vida.

Lucía salió de la casa hace más de un mes y desde entonces asiste a los eventos y programas relacionados con el reality. Su fama aumentó y ahora tiene miles de seguidores que la bancan y siguen de cerca su vida. Hace un tiempo sus fanáticos le demostraron su cariño al pasar su rostro en el Time Square en Nueva York.

Lucía quedó eliminada de Gran Hermano Foto: Telefé

Además, Lucía es una de las participantes que tienen el shippeo con Rosina, y ella confesó en más de una ocasión que se siente atraída por quien fue su amiga en el reality. Sin embargo, ambas negaron que haya pasado algo entre ellas más allá de su intensa amistad.

El regalo que recibió Lucía de Gran Hermano 2024 de su fandom

Lucía compartió en su perfil de Instagram el regalo que recibió de dos de sus fanáticas es que le regalaron una computadora gamer y todos los accesorios para que pueda stremear desde su casa. Uno de los hobbies de la exparticipante que desde que salió se pasó por varios programas de streaming a charlar, pero no tenía su propio equipo.

“Bueno gente no lo puedo creer lo que me regaló esta mujer. Me regaló una computadora entera, no puedo creer, están muy locas”, dijo Lucía en el video donde muestra a sus dos fans con el regalo que le hicieron.

Luego mostró como quedó todo instalado en su casa y volvió a agradecer a sus fanáticas que forman parte del grupo “Las luciérnagas”. Lucía volvió a demostrar el gran cariño que cultivó dentro de la casa y con el exterior.