Así es el milagroso ritual que utiliza Furia de Gran Hermano para poder curarse

Furia de Gran Hermano ha pasado por un mar de emociones en sólo una semana. Luego de salir por unas horas de la casa ante unos posibles problemas médicos, la entrenadora física reveló que estaría esperando los resultados sobre una posible leucemia.

“En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia”, le confesó la hermanita a Bautista y Mauro sobre su condición médica.

Tras estos momentos de incertidumbre, Furia decidió buscar alternativas para sanar su cuerpo. Una de ellas es un ritual, que quiso compartir con los furiosos.

Cómo es el ritual que hace Furia para poder curarse

El ejercicio se realizó en el patio principal a la noche. Ahí, la hermanita se sentó en la grama con posición de indio para realizar algunas respiraciones. Pasado ese tiempo, Furia recitó unas palabras de sanación.

“666. 999. 333. 666. 999. Estoy óptima y en condiciones. Me encuentro muy bien de salud, muy bien de salud. Estoy óptima y en condiciones con mi salud. Estoy llena de energía, llena de abundancia. Soy todo lo que está bien y estoy rodeada de gente y de personas que me acompañan, que piensan lo mismo que yo y tienen la misma abundancia acá adentro y afuera de estas puertas. Hecho está, hecho está, hecho está”, sentenció la entradora física mientras realizaba algunas respiraciones.

Qué otros rituales ha hecho Furia

Ahora bien, la hermanita no solo ha realizado rituales para mejorar su salud en Gran Hermano. En este ámbito, ya habría hecho algunas cuestiones para afectar a una jugadora de la competencia: Coti Romero.

La oriunda de Corrientes y la doble de riesgo no se llevaron bien desde su primer encuentro. Desde este punto, cuando Romero decidió no saludar a Furia al entrar, se confirmó la enemistad entre ambas.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó (...) “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”, confesó Furia a Emmanuel.

Ante su fricción, la hermanita no aguantó y decidió hacer algo en contra de Coti. El mismo consistió en hacer un ritual de protección a todas las chicas menos a Romero.