Alfa cumplió su sueño: compró el auto de un famoso actor argentino y lo restauró por completo

El ex participante de Gran Hermano, Alfa, participó del primer programa de Oveja Negra que se emite desde la plataforma Avanza producciones y dio declaraciones inéditas sobre su pasión por los autos. Todo comenzó con un sueño cumplido para él: conocer personalmente a la actriz Viviana Saccone. Además, Alfa dio que hablar porque se trasladó hasta el estudio en un vehículo cuya historia es muy particular.

Sentado en la mesa del estudio y dispuesto a charlar sobre todo tipo de temas, el ex Gran Hermano sorprendió al revelar por qué ese auto de colección en el que se traslada por las calles de Buenos Aires es tan especial para él. “Me puse a discutir porque me querían estacionar el auto y les dije que no”, comenzó.

Alfa había hecho la fulminante y resta saber que ocurrirá.

Walter Santiago siguió su relato y reveló: “No dejo la llave. Al auto mío no lo toca nadie, ni Saccone. La llevaría a pasear. Es un auto con historia. Hoy traje el que era de Carlos Monzón. Muchos piensan que llegó a mi por Gran Hermano, pero no”.

El auto de colección de Alfa. Foto: Instagram

“Este auto llegó a mi hace 4 años. Estaba desarmado el motor y había que hacerle cosas, lo restauré y lo dejé nuevo, impecable. Estoy feliz con el auto”, contó Alfa sobre cómo este vehículo tan emblemático para los argentinos llegó a su poder.

El fanatismo de Alfa por los autos

“Mi viejo siempre tuvo Mercedes pero cuatro puertas. Y él quería una coupé 280 y mi vieja no lo dejaba. Cuando él estaba ya muy mal en el Materdei le dije ´salís de acá y compramos una´. Y él me dijo ´no, comprala vos, ese sueño lo cumplís vos´”, recordó al aire el ex participante de GH.

Finalmente, mientras se prepara para participar de una carrera de autos que consiste en conducir un vehículo durante 24 horas seguidas rotando los conductores, el mediático cerró: “Cuando me llamaron me dijeron que ese auto había sido de Monzón”.