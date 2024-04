Santiago del Moro reveló qué hizo Furia cuando salió de Gran Hermano 2024 a hacerse estudios médicos

Esta semana fue muy especial para Gran Hermano 2024, al conocerse la noticia de que Furia iba a dejar la casa más famosa del país por unas horas porque debía hacerse estudios médicos, ya que los que se realizó ahí no fueron los esperados. La complicación en la salud de Furia trajo preocupación no solo entre sus compañeros, sino que también en el exterior.

Furia dejó la casa el miércoles para ir a hacerse estudios en una clínica, en donde tuvo que cumplir un protocolo para no romper el aislamiento y volver al juego. Desde un principio Juliana resaltó que ella quiere llegar a la final, pero como era un tema de salud decidió hacer caso a los médicos y salir a hacerse estudios.

“El título es cuidar mi salud básicamente. Me parece que salió algo mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser algo muy tranqui o no. Si me preocupa porque es un tema de sangre y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y por eso me preocupo”, le dijo Furia a Santiago del Moro cuando le contaron que debía ir a una clínica.

Santiago del Moro habló de cómo fue el protocolo que siguió Furia en el exterior

Luego de su salida, Furia llegó a la casa para la gala de nominación y fue allí que habló con el conductor de su experiencia en la clínica, sobre todo por las indicaciones que debía seguir para no hablar de más ni romper el aislamiento.

“Estoy re bien. Les agradezco todo lo de hoy. Y que la gente se quede tranquila: el aislamiento lo cumplí a la perfección. No se puede ver nada, ni escuchar nada. Es una locura”, expresó Furia para sus compañeros y los televidentes.

En ese contexto, Santiago del Moro contó lo que le dijeron los médicos: “Me estuvieron contando que cuando entraban los médicos a verte vos les decías ‘¿quieren que me tape?’. Para no romper el aislamiento”.

“Me felicitaban. Y me decían ‘¡qué bien lo que estás haciendo! Se nota que querés volver y no romper el aislamiento’. Y yo les dije ‘obvio. Si me tengo que quedar en una esquina, mirando la pared, lo voy a hacer. No pasa nada’”, agregó Furia a la anécdota.