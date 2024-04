Furia regresó a Gran Hermano tras sus estudios médicos: cómo reaccionó al ver a sus compañeros

El pasado 16 de abril estuvo marcado de sorpresa e incertidumbre en Gran Hermano. Furia, una de las participantes más queridas de la nueva edición, debió salir de la casa para realizarse nuevamente unos exámenes de sangre.

“Me parece que salió algo mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser algo muy tranqui o no. Si me preocupa porque es un tema de sangre y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y por eso me preocupo”, entabló la entrenadora física en su conversación con Santiago Del Moro el 16 de abril.

Tras la incertidumbre, la hermanita debió irse de la competencia para chequearse algunos datos de sangre. Sin embargo, esto llegó a su fin, ya que este 17 de abril llegó nuevamente a la casa.

Cómo fue la llegada de Furia a Gran Hermano y la reacción de los participantes

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Ahí, la hermanita llegó de manera sigilosa con un buzo negro que cubría su rostro. Al ser detectada por los hermanitos, todos comenzaron a saludarla con sumo cariño.

“¡Entra Furia Ehhhhhhh Furia!!!!”, exclamaron Zoe, Paloma, Coti, Nicolás y Bautista al encontrarse con la hermanita nuevamente.

Ahora bien, el saludo de Furia a los hermanitos dejó sumas dudas. Desde este ámbito, la entrenadora física decidió abrazar primero con euforia a Bautista, uno de los Bro, y no a Mauro o Emmanuel, quienes fueron las personas que más la apoyaron.

“Lo único que quería hacer era esto”, dijo la doble de riesgo al acercarse a Bautista y abrazarlo mientras Emmanuel se aproximaba a saludar a su amiga.

El emotivo abrazo de Furia con Bautista y Emmanuel. Foto: Infobae

Seguidamente, cuando le preguntaron cómo le fue en el exterior, la hermanita destacó que no podía hablar mucho. Sin embargo, advirtió que diría más cosas de a poco. “No puedo hablar mucho, pero de a poco voy a ir tirando cosas”, aseguró Furia sobre todo lo que habría pasado respecto a sus estudios médicos.

Finalmente, los hermanitos revelaron que Mauro habría sufrido un accidente casero con un plato y debió salir por unas horas para ponerse tres puntos. Ante ello, con su tono habitual, Furia sentenció que el hermanito buscaba quitarle protagonismo en Gran Hermano.