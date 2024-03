Quién es Florencia, la nueva y polémica participante de Gran Hermano 2024: “No me gusta bañarme”

Florencia Regidor es una nueva jugadora de la casa de Gran Hermano 2024. La última en entrar rompió el hielo en su presentación con una declaración más que contundente y polémica. Esta nueva participante se suma a la lista de nuevos ingresos de Mauro, Darío, Paloma y Damián.

“No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?”, aseguró Florencia que es oriunda de Temperley, Lomas de Zamora.

En su presentación, Florencia contó que es estudiante de relaciones públicas y trabaja de modelo desde hace 3 años, y a lo largo de su vida tuvo que luchar contra bastantes trastornos alimenticios.

“No hace falta ser 90-60-90 porque con actitud todo se puede”, afirmó en el casting para entrar a la casa más famosa del país.

Florencia causó polémica con su entrada a Gran Hermano 2024

La nueva jugadora de la casa de Gran Hermano 2024 brindó más declaraciones fuertes a la hora de hablar de cómo se vincula con las personas. En su presentación, Florencia aseguró: “Soy buena persona, simpática y me suelo llevar bien con la gente, aunque no tanto con las mujeres porque son medio envidiosas y todo el tiempo andan comparando, te dan por atrás o quieren a tu novio. Son así, o bueno, soy así”.