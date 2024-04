¿Las mejores amigas? Florencia de Gran Hermano está harta de Nicolás y Furia busca ayudarla

Florencia y Nicolás son la relación más compleja de la casa en Gran Hermano. Pese a sus abrazos, besos y miradas de cariño, el estudiante de Marketing no sabría qué hacer con la relación, lo que estaría provocando la molestia de la hermanita.

“Nicolás, esto es para vos porque según yo eres un ca*** (...) Después de la fiesta donde me dijiste eso, te levantaste y me dijiste: ¿Querés desayuno? (...) No nene (...) pero después me vas a ver por fotos y te va a dar una puñalada”, exclamó con picardía la estudiante de Relaciones Públicas a Nicolás en una dinámica de freestyle.

Tras estas idas y venidas, Florencia no sabría qué hacer. Por tanto, habría recurrido a una persona en particular: Furia.

Cómo fue la conversación de Florencia y Furia sobre Nicolás

El hecho ocurrió en la cocina, cuando Furia le comunicó su situación con Lisandro. En ese sentido, detalló que estaba por caer en la bondad del hermanito cuando le advirtieron sobre sus posibles intenciones.

“Me di cuenta que era re manipulador y narcisista de ´soy bueno´ y estaba cayendo en eso (...) cuando empezamos a hablar (ella con Agostina, Joel y Emma) todos decían lo mismo, como que se hacía el bueno pero en verdad era un hijo de p***”, describió la entrenadora física sobre su relación con Lisandro.

Seguidamente, Furia le destacó que se sorprendería mucho si Nicolás fuera así. Ahí, Florencia decidió comunicarle lo último que le habría pasado con el hermanito.

“Ayer me calenté porque me fui a dormir temprano y no me podía dormir. Estaba un poco ansiosa, me fui, me senté al lado y le dije: ´¿Podemos dormir juntos hoy?´ y me dice:´prefiero dormir solo´ (...) Y viene y me abraza”, explicó Florencia con suma bronca.

Nicolás y Florencia después del rap de la modelo. Foto: @users92

La anécdota provocó la indignación de Furia porque creía que iban a dormir juntos. En ese momento, la doble de riesgo le consultó por qué él habrá reaccionado así, a lo que la hermanito no supo qupe responder.

“No sé. La verdad no sé. Yo le dije: ¿Qué te cuesta hacerlo por mí?”, exclamó Florencia con frustración.

¿Fin definitivo? Flor se las cantó a Nicolás de Gran Hermano y los participantes explotaron Foto: Via Pais

Finalmente, Furia sentenció que Nicolás estaba caga** del amor. Sin embargo, le propuso que Mauro podría ayudar.

“Me parece que acá yo no puedo entrar pero puede entrar Mauro a hablar con el a ver que onda para que puedas tener info”, expresó Furia sobre una posible solución.