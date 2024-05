La fuerte pelea entre Furia y Mauro de Gran Hermano 2024: “Mi casa”

Cada día que pasa en Gran Hermano 2024 es un desafío para los jugadores que aún están en el juego debido a que se siente más el aislamiento, el encierro y el no tener contactos con sus familiares y amigos. Furia es una de las participantes favoritas por el público que hasta el momento está logrando sus objetivos de juego con ayuda de sus fanáticos.

Ni bien ingresó Mauro, ya que fue uno de los nuevos ingresos al reality, Furia mostró su atracción por él. Luego se fueron acercando, estuvieron juntos y tenían una relación en la casa. Tal fue el caso, que Mauro fue de gran sostén para Juliana cuando le anunciaron su diagnóstico de leucemia.

Mauro festejó con Furia el continuar en competencia Foto: Telefé

La fuerte pelea entre Furia y Mauro de Gran Hermano 2024

Pero la relación llegó a su fin y la pareja tuvo fuertes cruces en los últimos días por tener que convivir, a pesar de su mala onda. Fue a la mañana cuando Furia se levantó y fue al patio donde estaban Mauro y Darío.

“Perdón, eh. Pero la carita de mirar para otro lado y coso, yo tengo que estar así. No vos. Esta es mi casa, así que ‘Hola, buen día’, ¿ok?”, le dijo Furia a Mauro cuando él no la saludó. Luego agregó: “¿Querés vivir acá tranquilo? Hola, buen día. El que se mandó la cagada fuiste vos y no yo, ¿ok?” mientras le pasaba la mano, que Mauro la tomó como saludo, pero riéndose de la situación.

“Te digo, por mentiroso, nada más”, añadió Furia. “Sí, soy muy mentiroso”, le contestó Mauro irónicamente.

“Bueno, no jodas”, volvió a comentar Furia. “Soy muy mentiroso, no estoy jodiendo a nadie. Ni te estoy hablando, siquiera... Está todo bien”, le respondió Mauro.

“Bueno, te lo digo de onda. Yo me levanto con buena onda y sé disculpar y perdonar. Entonces, para seguir conviviendo, hay que llevarse bien, nada más. Las caritas guardatelas. Nada más, la casa es nuestra, no es de ustedes”, cerró Furia tirando una indirecta para Darío que también estaba presente.