El enfrentamiento entre Coti Romero y Denisse González por Bautista de Gran Hermano 2024

Desde que Coti Romero ingresó a Gran Hermano 2024 como una revancha a su participación en la edición anterior, donde adquirió popularidad. Después de varias semanas, la correntina volvió a ser eliminada en un mano a mano con Emmanuel y por su enfrentamiento con Furia.

En su estadía en la casa más famosa del país, Coti tuvo alianzas, amistades, peleas y un interés amoroso que fue muy comentado. A los pocos días de ingresar, la correntina había confesado que le gustaba Bautista, lo que llevó a que tuviera un acercamiento con él y compartieron momentos juntos.

Sin embargo, Bautista tuvo un romance con Denisse, a pesar de que quedó eliminada y volvió a ingresar en el repechaje, le declaró su amor y se especula con que seguirán su relación, una vez que salga de la casa, ya que la exparticipante le está esperando.

Coti Romero en el debate de analistas en Gran Hermano. Foto: Telefé

Si bien no pasó nada entre Bautista y Coti en la casa, los seguidores de Baunisse no la perdonaron. La correntina estuvo en el debate del programa y se enfrentó cara a cara con Denisse por su acercamiento con Bautista.

Coti tuvo un cara a cara con Denisse por Bautista

Coti Romero y Denisse de Gran Hermano 2024 tuvieron un cruce por Bautista en vivo

En un principio se comentaba que su acercamiento era por estrategia de juego, pero también estaba en duda de si realmente le gustaba Bautista. “¿Bauti te gusta posta? Porque está Denisse acá”, le consultó Santiago del Moro.

“Sí, sí. Lo sé. Uno no elige qué sentir. He pedido psicólogo muchas veces por eso y lo he hablado con las chicas, con Paloma, que estuvo en un momento. Yo le dije ‘no sé qué hacer’. Porque uno no elige qué sentir, y menos en esa casa”, le contestó Coti Romero.

“Vas a sostener que de verdad te gustaba Bautista? Te amo con el alma”, intervino Gastón Trezeguet entre risas. “De verdad lo digo, pero Nico nunca me gustó”, comentó la correntina.

Luego tomó la palabra Denisse y enfrentó a Coti por su acercamiento a Bautista. “Yo no tengo ningún problema con que te gusta Bauti. Es cierto que en la casa se incrementan mucho las emociones y un no elige quién le gusta”, expresó Denisse.

“Pero me gustaría preguntarte por qué elegiste hacer terapia en el confesionario, con toda la Argentina viéndote y decírselo a personas que conocías hace tres semanas, como Darío y Virginia. En vez de sentarlo a Bauti, que sabés que es re buen tipo, y decirle lo que te pasaba. Si era recíproco, bien, y sino seguías tu camino”, agregó la exparticipante.

“Lo hice en el confesionario, pero con el psicólogo... En un momento salgo llorando y me ve Paloma, que fue con la primera persona que lo hablé”, aclaró Coti sobre su confesión.

Frente a esto Santiago del Moro comentó: “¿Pero vos te enamoraste posta? Yo pensé que era verso”. Coti respondió: “No es que me enamoré, me atrajo bastante y me negaba a sentirlo”.