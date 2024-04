El especial beneficio que tiene Furia de Gran Hermano 2024 por su enfermedad

En Gran Hermano 2024 se están por cumplir cinco meses desde que ingresaron los jugadores a la casa más famosa del país, es por eso que los que siguen en competencia dejan todo para llegar a la final. A pesar de que cada vez pesa más el aislamiento, encierro y la convivencia, Furia es una de las favoritas del público y la jugadora que tuvo unas semanas difíciles por un problema de salud.

Desde que Santiago del Moro anunció que Furia debía salir de la casa por unas horas para realizarse estudios médicos generó preocupación entre los fanáticos del programa. Luego de ver los resultados, fue Juliana quien reveló su enfermedad.

“Chicos, tengo leucemia. No es jo**, no es chiste no es nada (...) No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y no pasa nada si eso no crece, así que todos los meses me tengo que sacar la sangre a ver qué onda”, les comunicó Furia a sus compañeros.

Furia tendrá un beneficio por su enfermedad

Luego de que anunciara su enfermedad, se especulaba sobre los cuidados que debe seguir ya que Furia sigue en juego y su deseo es llegar a al final. Pero Juliana aclaró que se debe realizar análisis clínicos una vez al mes, no entrenar tanto y seguir una dieta estricta de comida.

Cuál fue la medida que tomó Gran Hermano por el saldo semanal para la comida

Frente a su diagnóstico y los cuidados que necesita, Gran Hermano tomó una decisión sobre el presupuesto semanal que tienen los jugadores y lo que depende de la prueba que realizan. Si bien no lograron pasar, lo que significa que tienen la mitad del presupuesto para gastar.

Sin embargo, Juliana tendrá un beneficio debido a su condición de salud. “Le quiero contar a Juliana, Furia, que en el caso de que te falte alguna comida de lo esencial, vas a poder solicitarla solo para vos”, comentó Santiago del Moro en el programa.

“Esto sirve nada más para insumos, comestibles, no para puchos u otro tipo de cosas, ni gustitos extras. No vas a poder pedir dulce de leche o ese tipo de cosas. Los alimentos básicos, con vitamina B12 que tenés la deficiencia, va a estar para vos, Juli”, agregó Santiago sobre la decisión de Gran Hermano con el presupuesto semanal.