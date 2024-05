Gran Hermano 2024: así fue la primera entrevista de Zoe fuera de la casa

La última gala de eliminación en Gran Hermano 2024 fue sumamente sorpresiva. En un mano a mano entre Sol (amiga de Florencia) y Aixa (mamá de Zoe), la estudiante de Relaciones Públicas logró tener mayor apoyo del público y pudo quedarse por una semana más.

De esa forma, Zoe Bogach se convirtió en la 23 eliminada de la casa, generando suma sorpresa entre sus hermanitos. La misma se fue con su madre, quien fue considerada por los fanáticos como la persona que la perjudicó en la casa.

“Y bueno la verdad que sorprende ver salir a los originals. Demasiado zoe duro 5 meses”, “Es un caracol, pero fue por culpa de Aixa!!”, destacaron algunos usuarios sobre la eliminación de Zoe.

Tras lo sucedido, la modelo salió de la casa y logró reencontrarse con su novio luego de 161 días. Asimismo, tuvo su primera charla fuera de la casa.

Zoe y su mamá Aixa quedaron eliminadas de Gran Hermano: Martín quedó desconcertado (Foto: @granhermanoar)

Las primeras palabras de Zoe fuera de la casa

La modelo se presentó con su madre en el estudio de Gran Hermano 2024. Allí, explicó que comenzó a sentir que se iba de la casa el mismo domingo de eliminación. Sin embargo, no quiso decirle a nadie sobre lo que presentía.

“Durante la semana no me lo esperaba. El domingo lo sentí, pero no quería decir nada para poner nervioso a mi mamá, a los chicos. Pero nada, lo re sentí, el domingo me lo re esperé”, destacó la hermanita sobre sus últimos momentos en la casa.

Seguidamente, llegó el turno de los analistas para opinar. Una de ellas fue Laura Ubfal, quien aseguró que Zoe ya no tenía muchos ánimos de seguir en la casa y que Aixa no fue la mejor compañía durante sus últimos momentos allí.

“Zoe está acá porque simplemente la gente se dio cuenta que a lo mejor no tenía tantas ganas de jugar. Creo que, pobre Aixa, hizo todo lo posible pero, en este momento, no era el momento que necesitabas a tu lado”, aseguró la analista.

Tras el comentario de Ubfal, la madre de Zoe arremetió contra ella y sentenció que no compartía sus dichos. Esto generó una disputa entre los analistas.

“Yo no comparto lo de Laura en absoluto (...) Lo decís vos y la gente lo repite”, aseveró Aixa con furia, a lo que Ceferino respondió en defensa de Laura: “Pero Aixa, la dejabas en evidencia”.