¿Pelea madre e hija? Zoe se hartó de las críticas de su madre y la dejó sola en Gran Hermano 2024

La próxima eliminación en Gran Hermano 2024 cambiará todo el juego. Con sólo nueve jugadores en la casa, las chances de estar en la final son cada vez más grandes. Por ende, toda campaña cuenta.

Ahora bien, los nominados para este 19 de mayo son los familiares de cada jugador. Sin embargo, lo curiosos es que si se va un familiar, el jugador se va a ir con él. Por tanto, es una eliminatoria doble.

La placa está conformada por Noelia (amiga de Emmanuel), Aixa (mamá de Zoe), Delfina (hija de Virginia), Sol (amiga de Florencia) y Francisco (hijo de Darío). De acuerdo con los primeros resultados del sondeo de opinión creado por @fedebongiorno, la madre de Bogach contaría con la menor cantidad de votos.

El colorista pidió irse de Gran Hermano. Foto: Agustin Zamora

Con este panorama todo puede suceder. Y esto lo notó Aixa, quien le solicitó a su hija que cambiara su forma de jugar. Esto hizo que la joven se molestara, generando dudas sobre qué podría pasar con su estadía en la casa.

Cómo fue la disputa entre Zoe y su madre

El hecho ocurrió en el cuarto, cuando Aixa y Zoe estaban hablando con Furia. Allí, la doble de riesgo les recomendó que en la fiesta buscaran destacarse. Asimismo, les hizo saber que ella las estaba apoyando y que tenía un claro objetivo: Emmanuel.

“En la fiesta, cámara pum, pum pum (...) No paren ¿eh? No paren” (...) Gente, saben lo que tienen que hacer. No voten a Noelia”, espetó la hermanita en apoyo a Zoe y su madre en Gran Hermano 2024.

Tras la perspectiva de Furia, Aixa apuntó contra su hija. En este sentido, determinó que la campaña de la doble de riesgo era la indicada para la gala, a lo que Zoe respondió que le molestaba los dichos de su madre sobre su manera de pedir votos.

“Es así como funciona. No te enojes”, exclamó Aixa con fuerza, a lo que la modelo respondió: “No digas que no quiero ayudarte a hacer campaña”.

El colorista pidió irse de Gran Hermano.

La reacción de Zoe hizo que su familiar se molestara más, al sentenciar que no había nada para salvarse de la eliminación. Esto provocó que Bogach se cansara y se fuera de la habitación para estar con Arturo en la sala.

“Bueno pero pasa el tiempo y no haces nada”, entabló con molestia Aixa, a lo que Zoe agregó con exasperación: “Ma, ¿qué es no hacer nada? Estoy diciendo”.