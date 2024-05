El polémico comentario de Nacho Castañares sobre la xenofobia en Gran Hermano 2024: ¿odia a Bautista?

Nacho Castañares es un influencer y modelo argentino, que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022-23. Gracias a su juego y su personalidad, logró llegar a la final y llevarse el segundo puesto de la competencia. Tras su salida de la casa, se encontró con una enorme popularidad.

Actualmente, Nacho Castañares está presente en el canal de streaming de Telefe y no solo espía la casa de Gran Hermano 2024, sino que tiene un programa “Fuera de joda” con algunos exparticipantes y debaten sobre la edición actual.

Dentro de este contexto, Nacho habló sobre la acusación de Franco, el hermano de Bautista, contra Virginia y que la trato de xenófoba. “Está jugando una carta que nada que ver. Bautista es uruguayo y él también, y vinieron a Gran Hermano Argentina, re bien recibidos, re bien recibidos los que hacen el programa en Uruguay, y decir: ‘la quiero sacar porque es xenófoba’, me parece nada que ver”.

“No sos xenófobo por decir: ‘no quiero que gane un Uruguayo’”, agregó Nacho y sus compañeros le explicaron que quizás a los uruguayos no les gustó el comentario, y él terminó diciendo que en Uruguay no pasó lo que explicó Franco, sino que solo está usando esa carta a su favor.

La respuesta de Nacho Castañares sobre la xenofobia en Gran Hermano 2024

Frente a las declaraciones de Nacho Castañares sobre Franco, el hermano de Bautista, un usuario de Twitter escribió: “Obviamente, Nacho recurriendo a una falacia para justificar la xenofobia de Virginia. Franco no dijo que fueron mal recibidos, ni habló de Argentina, ni habló de la producción. Hablo de Virginia que lleva 4 meses diciendo que un extranjero no tiene que llegar a la final”.

Como consecuencia, Nacho se indignó y le respondió: “Por favor, si van a opinar también miren completo. Dije que me parece una pelotu*** lo que dijo Virginia, pero la explicación de decir que es xenófoba es jugar una carta que nada que ver”, y luego agregó: “Seguir diciendo que ‘odio’ a Bauti porque no banqué los primeros meses de su juego, también habla de que solo repiten pelotud*** y se quedan con una sola cosa. Un beso”.

Nacho Castañares le respondió a un usuario de Twitter que lo criticó Foto: Captura de twitter

Luego, el usuario de Twitter le volvió a responder y le explicó que sería lo mismo, se le hubiesen dicho a Nacho que no podía ganar por haber nacido en España. A lo cual, Castañares respondió: “Me parece xenofobia si hubiera dicho: ‘A bautista no le dirijo la palabra por ser uruguayo’, por ejemplo. Lo que dijo Virginia me parece un comentario re pelotu** y errado, pero no al nivel de xenofobia”.