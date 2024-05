El llamativo ida y vuelta entre Nacho Castañares y Coti Romero ¿más que una amistad?

Nacho Castañares es uno de los conductores del streaming que tiene Telefe y en el que se habla de Gran Hermano 2024. El exfinalista del reality logró ganar popularidad y ser considerado influencer y una estrella de los programas del canal con su único carisma.

En una streaming de Nacho estuvo de invitada Coti Romero, quien fue su compañera en la edición anterior y luego volvió a ingresar en Gran Hermano 2024, donde fue eliminada a las tres semanas. El exfinalista se encarga de analizar y dejar su opinión sobre lo que pasa en el reality, en su momento había dejado buenos comentarios sobre la estrategia de la correntina.

Nacho Castañares no se guardó nada y reveló que coincidió con un actual jugador del certamen.

Esta vez, Coti estuvo de invitada en el streaming de su excompañero y compartieron un divertido momento que generó diversas reacciones por la buena onda que tienen y lo que en más de una ocasión despertó rumores de algo más.

Coti Romero estuvo en el streaming de Nacho Castañares Foto: Telefé

El ida y vuelta entre Coti Romero y Nacho Castañares que generó sospechas de romance

En medio de la conversación, Coti y Nacho se mostraron cómplices e intercambiaron elogios. “¿Quién es mejor jugador Chino o Nacho?”, le preguntó el exfinalista a la correntina, lo que generó risas entre ellos.

Luego Coti Romero le respondió: “Yo en la casa, un día hablando con Los Bros le dije al Chino que tenía una onda Nacho, o sea vos. Siento que tienen un juego parecido. Vos por ahí no contabas tanto tus estrategias como él las cuenta, pero no, muy difícil” haciendo referencia a elegir entre los dos.

“No, voy a elegir al Chino porque vos no me querías en la casa. Me sacaste vos de la casa, en cambio el Chino estuvo para mí“, expresó Coti Romero sorprendiendo con su respuesta.

“Si hubiéramos estado juntos, ganábamos”, agregó Coti sobre la participación de ella y Nacho en la edición anterior del reality.

“No, gana uno”, le respondió Nacho. “Ganaba yo y vos salías segundo otra vez”, sentenció Coti picante, pero dejando en claro que entre ellos hay muy buena onda.