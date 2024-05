La dura opinión de Bautista de Gran Hermano 2024 sobre Furia: “La gente le tiene miedo”

En los últimos días Gran Hermano 2024 vive momentos tensión, peleas y cuestionamientos por parte de los fanáticos del programa. Luego del fuerte cruce que tuvo Furia con Mauro en la gala de eliminación del domingo que terminó con una sanción a Juliana.

Ante esto, Furia pidió en el vivo hacer un descargo y volvió a gritarle a Mauro, hasta que intervino Santiago del Moro. Por otro lado, Mauro también pidió un minuto para hablar, pero fue interrumpido y no pudo expresarse.

Asimismo, el lunes Mauro expresó su descontento y como respuesta Santiago del Moro le respondió con furia que estaba cansado de los reproches y que si querían hablar tienen cámaras por todos lados, las 24 horas del día. Sin embargo, la actitud del conductor generó fuerte rechazo en las redes sociales por el destrato hacia el participante.

Bautista habló de la forma de jugar de Furia de Gran Hermano 2024

Bautista de Gran Hermano 2024 se sinceró sobre lo que piensa de Furia

Luego de la oleada de gritos, enojo y peleas, Bautista habló con Darío sobre lo que pensaba de Furia y sus escenas y cómo repercute esto tanto en ellos que están encerrados y en el público. “Yo banco lo que dice Mauro, que se planta. Hay mucha gente acá que tiene miedo”, le comentó Bautista a Darío.

“¿Miedo de qué?”, le respondió Darío. “Y acá mucha gente vivió con miedo. Ya sabés de quién te hablo y es verdad porque no es una bolud... lo que dice. Por ahí sí hay mucha gente que se cohibió por otra, ¿me entendés? Y no es respeto, yo eso lo hablé una vez con Furia. Le dije: ‘No confundas el respeto con el miedo’. No es lo mismo. La gente a vos no te respeta, la gente te tiene miedo”, expresó Bautista sobre lo que piensa de Furia.

“Yo no sé si es miedo...”, comentó Darío. “Es que a nadie le gusta pasar un mal momento no es que te vaya a pegar”, agregó Bautista.

“No es miedo, yo creo que es parte de la estrategia. Afuera no pasa eso, pasa acá dentro. Lo que no hacés es subirte a un lugar donde no estás cómodo, donde no lo podés resolver”, contó Darío.

“Vos hablás de la discusión y yo no te hablo de la discusión. Yo te hablo de alguien que va caminando y porque ve a otro ahí sentado deja de hacer lo que tiene que hacer porque esa persona está ahí. De eso te hablo. Yo lo que creo es que Mauro no se achica, él dice lo que piensa. Hay mucha gente que se fue así de la casa, con el pecho inflado. Cata fue una de ellas. Ella vino, se peleó, pero se fue”, insistió Bautista.

“Bueno, pero Cata está cómoda y decidió ir por ese lugar. Yo creo que tenés que tener algo de eso en tu vida personal para ponerte en ese lugar”, expuso Darío.