¿Fin de la amistad? Furia habría empezado a dudar de Emmanuel de Gran Hermano

Gran Hermano está que explota en polémicas. El versus entre Mauro y Furia más lo sucedido con Arturo ha generado suma tensión en la casa debido a lo que pueda suceder en la gala de nominaciones.

“Nadie me toma de pelotu..”, “¡escupime!”, “¡sor...!”, “¡todos saben lo que sos!”, “¡no sos nadie, hijo de put…!”, “¡andá a armar la valija!”, explotó Furia contra Mauro durante su disputa.

Ahora bien, tras esta problemática, la hermanita estaría nerviosa por lo que podría ocurrir en la próxima eliminación. Por ende, habría comenzado dudar de diferentes personas. Entre ellas, Emmanuel, su compañero de la casa.

Cuáles fueron los dichos de Furia sobre Emmanuel

El hecho ocurrió en el patio, cuando Furia y Virginia discutían sobre la posible placa de nominados. Allí, la doble de riesgo entabló que lo más probable es que la próxima votación fuera positiva. Sin embargo, recalcó que si llegara a ser negativa, tendría posibilidades de irse de la casa.

“Para mi la que viene es doble positiva y doble eliminación (...) Ya hubo dos positivas, dos negativas. Puede ser mixta. Si no, me están re cagand**, me mandan negativa ahora y estoy afuera”, sentenció la hermanita.

Seguidamente, la comediante exclamó que el grupo de los Bro tenían muchos votos. En ese momento, Furia le recordó que ella tenía gente y que no estaba sola. “No, pero vos no estás sola”, recalcó la entrenadora física.

Tras el apoyo de Juliana, Virginia entabló que ella estaba con Emmanuel. Ahí, Furia le aclaró que tanto Emma como ella eran diferentes y que ya habían resuleto algunas cuentas. “Emma es Emma, yo soy Juliana. Yo le dije a Emma: “Todo bien, pero yo anhelo otras cosas”. A mí él me votó, ya lo perdoné, pero ya le devolví lo que me devolvió.

Emmanuel se mostró muy preocupado por la noticia de Furia Foto: Telefé

Finalmente, Juliana dio la posibilidad de una alianza con Virginia al agradecerle por permitir que Constanza se fuera de la casa. “Vos a mi me re ayudaste en la que armaste la placa. Ayudaste a sacar a Coti”, reconoció la hermanita.

Novedades en Gran Hermano

Santiago del Moro anunció dos factores importantes: las familias entrarían la semana que viene y la gala de eliminación será de voto negativo.