La reacción de Santiago del Moro tras las críticas contra Furia de Gran Hermano: “Bajen un cambio”

Gran Hermano no está pasando por un buen momento fuera de la casa. La explosiva disputa entre Furia y Mauro generó sumas grietas durante y después de lo sucedido. Esto, debido a que se cuestionó la imparcialidad de Santiago del Moro.

“Pará una cosa, pará una cosa, porque estoy pinchado un poco las pelo*** con todo. Chicos, esto es un juego y un programa. Tienen 200 cámaras todos los días. Así que lo quieras decir, lo decís y querés hablar ahora, andá al confesionario. Yo no puedo parar para resolver los problemas de ustedes”, exclamó el conductor contra Mauro.

En ese momento, el público arremetió contra el conductor de radio por su actitud y arremetieron contra Furia. “Del Moro se le hace el picante con Mauro y no lo deja hablar que le habla de lo más bien, pero cuando Furia se le pone a gritar interrumpiendo TODO el programa se come los mocos?”, destacó uno de los comentarios contra del Moro.

Tras este revuelo, Santiago del Moro habría tomado una polémica decisión que generó aun más revuelo en las redes sociales.

Cuál fue la medida que entabló Santiago del Moro antes las críticas

De acuerdo con Karina Iavicoli de “Intrusos”, el conductor decidió solicitarle a diferentes programas de Telefé (canal donde se emite Gran Hermano) que disminuyeran las críticas hacia Furia.

“Tan implicado está él y preocupado por el caso de Furia que se tomó el trabajo de llamar a determinadas personas, de llamar a todos los programas de Telefé para que bajaran un cambio con el tema entre la pelea de Furia y Mauro”, relató la panelista de Intrusos.

El conductor habría tomado esa postura porque los programas no estaban comprendiendo el juego y la dinámica de la casa. “Santiago lo que dice es que no entienden el juego, que los que criticamos todo lo que pasa ahí adentro no estaríamos entendiendo la casa”, cerró la periodista.

Respuesta del público ante la reacción de Santiago del Moro

Ahora bien, la posible conversación de Santiago del Moro con Telefé generó mucha más repercusión. En este sentido, Tronk detalló qué algunos programas evadieron la disputa de Furia y Mauro.

“Ayer en Georgina no tocaron el tema, no se habló de Gran Hermano y ni hicieron el pase con Ariel. Hoy pasaron directo al tema de la eliminación de Manzana y vieron los tapes del Fin de Virzana. En Corta por Lozanoinvitaron a los EX GH para hacerle competencia a cuestión de peso, alguno tocó el tema muy por arriba pero no se profundizó en nada”, expuso el canal de entretenimiento en X.

Ante este panorama, los usuarios no dudaron en criticar el accionar del conductor del reality. “Del moro anda llamando a los programas de telefe para que no hablen mal de furia...DAN ASCO”, “Del Moro es cada día más VERGONZOSO lo que haces, mereces la cancelación masiva por defender a este personaje NEFASTO, por maltratar a Mauro y Por tratar de manipular los programas, SOS LO PEOR RE LA TV JUNTO CON FURIA”, destacaron algunos usuarios contra el comunicador.