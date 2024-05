Furia y Emma vs los Bro: así fue su explosiva discusión en Gran Hermano

Gran Hermano cada vez está con suma tensión. Luego del beneficio del teléfono rojo, la casa y los fanáticos quedaron divididos por el complot entre los Bro, dado que generó sumos estragos en la casa.

Ahora bien, pese a que los hermanitos habían decidido no decirle a los Bro sobre lo que vieron, al final comentaron lo sucedido con suma explosión. Los integrantes de la disputa fueron Furia, Emmanuel, Bautista y Nicolás.

Cómo fue la explosiva disputa entre Furia, Emmanuel y los Bro

El hecho ocurrió en una de las habitaciones principales. Allí, Furia increpó contra Nicolás por sus dichos hacia ella y Emmanuel para las votaciones. En este sentido, lo acusó de “falso” por siempre querer votarlos. “Y vos sos un falso de mier** y más que eso no te voy a decir”, replicó a los gritos la doble de riesgo.

Seguidamente, cuando el estudiante de Marketing le consultó por qué le decían falso, Emmanuel y Furia no dejaban de gritarle que era un falso por su actitud. La bronca siguió escalando al punto que el cordobés sentenció que Nicolás estaba abusando de nunca quedar en placa en Gran Hermano.

“De eso te estás abusando”, le gritó con bronca Emmanuel, a lo que Nicolás respondió: “¿Es mi culpa? ¿Es mi culpa que no me estén votando?”.

Emmanuel estuvo a los gritos contra los Bro por su actitud. Foto: Tronk

Luego de la disputa por los votos, Furia y Emmanuel comenzaron a recriminarle por lo que decía en el micrófono. Ahí, nuevamente la hermanita comenzó a alzar la voz al entablar que si hubiese sido ella, la hubieran sancionado.

“¿Qué mier** hablás por el micrófono? Que no vas a decir nada... Te quitaste el micrófono a propósito”, aseveró la doble de riesgo.

Finalmente, la disputa empezó a tornarse más agresiva cuando Furia le consultó a Nicolás por qué siempre enviaban al peluquero a placa. Fue ahí cuando Bautista decidió formar parte de la disputa y arremeter contra el cordobés.

Bautista apuntó contra Emmanuel y Furia por la forma en cómo actuaron contra Nicolás. Foto: Tronk

“¿La tregua quién se la pasa por el or**? ¿Quién se la pasa por el or** la tregua? Que lo diga (...) ¿Qué querés que haga? Con un chabón que me dice por adelante que quiere hacer y por detrás me dice otra cosa. ¿Qué hago? Entonces careta Emma”, se defendió el uruguayo con convicción.

Finalmente, la casa explotó porque se descubrió que muchos no respetaron la tregua. Ahí, Furia y Emmanuel siguieron peleando a los gritos contra Nicolás y Bautista hasta que cortaron la transmisión.