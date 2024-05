¿No aguanta más? Furia de Gran Hermano explotó contra todos los participantes: “Me van a echar”

Gran Hermano está más picante que nunca. Luego de revelarse la estrategia de los Bro con el “beneficio” del teléfono rojo, la casa quedó tensa y estaría dispuesta a cabar con el grupo. En el caso del afuera, un sector del público estaría muy disgustado por la trampa hacia Martín, Nicolás y Bautista.

“Lo de mostrarles el complot es cualquier. Con razón, están tan enojados. Casualmente furia favorecida por la producción nuevamente”, reprochó Ángel de Brito a la producción de Gran Hermano sobre lo sucedido con los Bro.

Ante este panorama, Furia estaría harta de la situación y se descargó con Mauro. Ahí, reprochó la actitud de ciertos hermanitos en la casa.

Qué dijo Furia sobre algunos hermanitos en la casa

El hecho ocurrió mientras Mauro se encontraba con la doble de riesgo en Gran Hermano. Ahí, el estudiante de Marketing le confesó que estaba preocupado por su presencia en la placa. “Si quedo en una negativa, tengo chances posta”, asumió el actor sobre el posible destino que tendría en la siguiente gala de nominación.

Para apoyar a su “pareja” en la casa, Furia entabló que no iba a pasar nada. Para recalcar eso, arremetió contra Florencia y Darío.

“Darío también tiene chances, Florencia también tiene chances. Florencia es inaguantable no la banca nadie, está más hateada que la mier**. Darío es un traicionero de mier** lleva y trae”, sentenció la entrenadora sin remordimiento.

Seguidamente, Furia siguió hablando mal de uno de los hermanitos. En este caso fue de Bautista, quien detalló que se estaba metiendo en la relación de ellos dos. Asimismo, aseveró que quería golpear al uruguayo.

“Estoy notando que el pelo**** de Bautista se está metiendo mucho en nuestra relación. Por ejemplo, hoy a la mañana tiró un comentario diciendo: Parecen una pareja de 80 años. Está en un mood picadero el pelo**** de mier** ese que en cualquier momento lo re cago bien a trompadas y me van a echar por pegarle a Bautista”, recalcó la hermanita sobre Bautista.

Esta postura hacia Bautista la recalcó con Emmanuel, donde expuso que no lo aguantaba más: “Bautista no lo aguanto más, lo voy a re ca*** a trompadas. Si no es por este juego yo a ese pibe lo ca** a piñas por afano, es un falso”, concluyó Furia.