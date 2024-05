Tamara Paganini tuvo un fuerte cruce con una panelista de Entrometidos por Gran Hermano: “¿Te pensás que le importás?’”

Gran Hermano no estaría pasando por su mejor momento fuera de la casa. Tras revelarse la estrategia de los Bro como parte del “beneficio” del teléfono rojo, muchos usuarios han dudado sobre la veracidad e integridad del programa.

“Lo de mostrarles el complot es cualquier. Con razón, están tan enojados. Casualmente furia favorecida por la producción nuevamente”, sentenció Ángel de Brito sobre el favoritismo que tendría la doble de riesgo en el reality show.

Con este contexto de tensiones, ocurrió un terrible incidente en Entrometidos. Las protagonistas de la disputa fueron Tamara Paganini (exparticipante de primera edición de Gran Hermano Argentina) y una panelista del programa.

Los detalles de la fuerte disputa de Tamara Paganini por Gran Hermano

El hecho ocurrió durante la emisión del programa, cuando la panelista de Entrometidos acusó a Telefé de permitir que personas como Furia dijeran la palabra “mogólico” (en referencia a mongólico) en televisión pública. “No es quedar bien, es que la palabra no se utiliza te guste o no te guste, no se utiliza la palabra”, exclamó la periodista con firmesa.

Tras ese comentario, Tamara Paganini se molestó y determinó que a Telefé no le interesaba si a ella le importaba el uso de la palabra. Ahí, decidió meterse con la periodista al incluir a su hermano, que sufre Síndrome de Down.

“¿Pero Telefé por qué haría un video así? ¿O te pensás que le importás? Tú y tu hermano mogólico”, espetó la exhermanita sin escrúpulos.

Tamara Paganini y su explosiva postura en Entrometidos. Foto: @agus_

Al escuchar a Paganini, la periodista le pidió más respeto hacia ella y Paganini se excusó al establecer que se le escapó la palabra. Sin embargo, pese a sus disculpas, la actriz comenzó a reirse mientras la periodista le intentaba explicar por qué no se decía la palabra.

“No se dice porque me parece que la tele ... No, no te rias, porque me parece...”, intentó explicar la periodista, a lo que la actriz la interrumpió con rabia: “Vos no me vas a decir si me rio, no me rio, me ca** o no me ca** ¿Quiénes son ustedes para decir lo que está bien y lo que está mal?.

Tamara Paganini tuvo un fuerte cruce con una panelista de Entrometidos por Gran Hermano: “¿Te pensás que le importás?’” Foto: Revista Papa

Finalmente, la periodista recalcó que sólo decía que no le parecía el dicho en el programa porque su hermano sufría de Síndrome de Down. Por tanto, la actriz cerró que se compadecía con ella por ser hermana del.