Así está hoy Tamara Paganini, la participante más querida del primer Gran Hermano.

Era 2001. El país atravesaba una crisis económica, cuyo desenlace fueron las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Fue entonces cuando Telefe quiso apostar a algo novedoso. Adoptando el formato creado en los Países Bajos (y replicado en más de 70 países), lanzó la primera edición de Gran Hermano en Argentina.

12 personas fueron encerradas en la casa y observadas en todo momento, por las cámaras y millones de televidentes. En seguida, el ciclo fue un éxito. Una de las figuras más memorables fue, sin duda, Tamara Paganini.

Con 27 años, la rubia cautivó al público por su carácter indomable, su lengua imparable y su belleza. Luego de más de cien días dentro del hogar, llegó a la última votación contra Marcelo Corazza, quien se consagró ganador del juego en aquella edición.

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, en 2001. (Web)

Muchos protestaron. De todas formas, Tamara se llevó $39.406 en su carácter de finalista; y Gastón Trezeguet (otro favorito) se embolsó $23.642, por haber obtenido el tercer lugar.

Salir de Gran Hermano marcó la vida de Tamara Paganini.

Después de su salida, Tamara participó de numerosas entrevistas televisivas, salió en tapas de revistas, modeló y hasta pasó por el teatro. En distintas oportunidades, sin embargo, advirtió que Gran Hermano fue tanto un disparador como un “estigma” para su carrera.

Tamara fue una de las participantes con mayor popularidad. (Foto: Instagram)

En 2004, Tamara le confesó a Soledad Silveyra: “Si yo hubiera sabido todo lo que se me vino después encima, no entraba. Pero lo que viví adentro de la casa, no lo cambio por nada, fue una experiencia única”.

El duro momento de Tamara Paganini tras su paso por Gran Hermano

En 2017, la mediática atravesó el peor momento personal de su vida: perdió un embarazo muy avanzado de mellizos, que había anunciado previamente, con mucha felicidad.

Luego, en 2018, se la vio discutiendo en la vía pública con un fotógrafo, que buscaba retratar su nuevo look. Con el ímpetu de siempre, llamó a la policía. En aquel momento, Cinthia Fernández contó: “Su último trabajo fue en ‘El champagne las pone mimosas’. Ella ya lo hacía como renegada, para subsistir. Pero siempre fue así: tiene ese carácter, no es mala”.

El antes y después de Tamara Paganini en Gran Hermano. Foto: Instagram

Cómo se ve hoy Tamara Paganini tras su paso por Gran Hermano

Tamara ahora tiene más de 41 mil seguidores en Instagram, donde suele realizar posteos e interactuar con sus admiradores. Tiene más de 788 publicaciones, donde muestra tanto su día a día como fotos del recuerdo.

Así se ve hoy Tamara Paganini, la ex Gran Hermano. Foto: Instagram

En uno de sus videos recientes, Tamara aprovechó para opinar sobre la edición 2022 de Gran Hermano, aunque en aquel momento todavía no había podido ver el programa.