Participó en Gran Hermano, ahora es actor de cine para adultos y gana 1600 euros por jornada

La nueva edición de Gran Hermano está causando sensación en las redes sociales. Todas las plataformas están repletas de contenido sobre el reality show más polémico de todos, donde los participantes que no se conocen deben convivir durante semanas e ir eliminándose para que uno se consagre como el campeón de la temporada.

Cada noche el programa lidera con más de 20 puntos de rating y un ingrediente adicional que tiene esta edición es que se puede ver lo que pasa dentro de la casa más famosa del mundo las 24 horas del día, a través de la plataforma de Pluto TV. De allí suelen surgir muchos de los clips que luego circulan en las redes.

La casa de Gran Hermano 2022.

Quién es el ex Gran Hermano que es actor de cine para adultos

Se trata de Emiliano Boscatto, un participante que estuvo presente en la edición del año 2011 del certamen. Actualmente vive en Madrid hace siete años y en diálogo con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, contó detalles sobre su carrera profesional como actor de cine para adultos.

Emiliano en Gran Hermano 2011. Foto: Instagram

“Me va muy bien. Soy actor porno en películas triple x gay”, contó Boscatto luego de que la diva le haya preguntado sobre su trabajo. Luego, fue Pampito quien indagó más en el tema: “¿Se gana bien?”, dijo y obtuvo una respuesta de Emiliano que fue orientado su sueldo: “No hacen más películas enteras, se hacen escenas, tardas 8 horas y después se ven 15 minutos”.

Emiliano Boscatto. Foto: Web

El ex “hermanito” aseguró que cobra 1.600 euros por una jornada de trabajo y además detalló que ya no está tan abocado a la industria: “He grabado una por mes, pero ahora hago tres al año. Me estoy dedicando a otra cosa”.

Emiliano el exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram

Luego, contó que no se trata de un rubro muy fácil de ejercer: “Es un trabajo bastante duro. Tenés que cuidarte, estar de ánimo, ver con quién te toca. Fue una experiencia, no lo hice por el dinero”, aseguró.