Rusherking: “En un momento pensé seriamente en entrar a Gran Hermano”

Rusherking estuvo recientemente como invitado en el ciclo de entrevistas Ferné con Grego, conducido por Grego Rossello. Durante la distendida charla, el cantante de Santiago del Estero habló sobre varios tópicos, incluso de Gran Hermano 2022. De manera sorpresiva, el actual novio de la China Suárez confesó que pensó en anotarse para participar del reality show del que habla el país entero.

“En un momento pensé seriamente en entrar a Gran Hermano” aseguró Rusherking en el medio de la entrevista. Ante la incredulidad de Grego Rossello, el cantante se mostró muy honesto con su mensaje. “Te lo juro por Dios” le dijo al conductor de #RedFlag.

Rusherking en Ferné con Grego Foto: Instagram

Luego, señaló que es un gran fanático del reality show y que estaba decidido a entrar “A jugar, a ganarlo”. Aunque, más tarde recapacitó y sostuvo que “hay muchas cosas en contra”, sobre todo debido a su exposición.

“Me hubiese encantado porque me gusta el juego” reflexionó el cantante quien aseguró que sigue esta nueva edición a través de los videos que se difunden en TikTok. También fue consultado por quién es su participante favorito. “El Alfa vi un TikTok que es medio gil, me caía piola, igual no quiero hablar al pedo porque no lo conozco” comentó sin decidirse.

Rusherking Foto: tomiraimon

Rusherking anunció un show en el Movistar Arena: fecha y precio de entradas

Por primera vez, Rusherking se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires con todos sus hits. El artista anunció a través de un vivo, en el que participó su novia la China Suárez, que el 24 de marzo del 2023 dará un show para todo su público a partir de las 21hs.

Los tickets para ver a Rusherking en el Movistar Arena el próximo 24 de marzo ya están a la venta a través de la página oficial de entradauno.com. El precio de las entradas varía desde los $3.000 + cargo por servicio para los sectores de la platea alta, hasta los $12.000 + cargo por servicio del campo más cercano al escenario.