Historias reales, romances ocultos y amores que duelen: Escribió un libro que muestra hasta adonde te lleva la pasión

Hay historias que no necesitan ser inventadas para conmover. Solo necesitan ser escuchadas con atención, contadas con respeto y compartidas con fidelidad. De eso se trata Adonde lleva la pasión: historias con alma y vida, el nuevo libro que recopila columnas escritas por la periodista Carolina Balbiani, quien cuenta con una larga trayectoria en medios gráficos y digitales, y que hoy se anima a reunir en papel lo que antes circularon como relatos digitales sobre vínculos intensos, amores truncos y emociones a flor de piel.

“Adonde lleva la pasión es un compilado de columnas que fueron saliendo en Infobae, en la sección Amores reales. A la editora del sello Tendencias de Urano se le ocurrió que podía estar bueno elegir las mejores y compilarlas en este libro”, cuenta la autora en entrevista con Vía País.

Pasiones prohibidas, relaciones secretas y vueltas del destino

Lejos de las historias ideales, las que se cuentan en sus textos tienen algo de secreto, algo de duelo y algo de redención. Algunas llegaron por casualidad, otras por insistencia de los lectores. “El proceso no es siempre igual. Hay distintas maneras de llegar a las historias. Algunas las conocía. Yo soy muy curiosa, siempre hablo mucho con la gente y pregunto y voy descubriendo historias desde hace años”. También hubo una vía más directa: “A través de un mail que teníamos en la sección, nos llegaban historias y se contactaban con nosotros. Y también hay una tercera opción: gente que sabe lo que yo hago me contacta y me dice ‘tengo una historia’”.

Amores reales y pasiones sin filtro: el libro que narra lo que muchos callan.

La mayoría son relatos sin nombres propios. “No quieren poner nombre y apellido, son absolutamente reales. Justamente para poder contarlas sin tamices, sin guardarse nada. Muchas veces son historias clandestinas o historias que no se pueden contar, y otras van con nombre, que son las menos”. El anonimato, en estos casos, no es un obstáculo, sino una herramienta para liberar el relato de filtros y permitir que el drama —el humano, el real— se despliegue con total honestidad.

Uno de los textos que más la tocó fue el de una hija que quiso homenajear a su padre contando el amor imposible que marcó su vida. “Es una historia de amor que me conmovió mucho porque la hija contaba un amor imposible de su padre que había quedado truncado en la juventud. Esa mujer no era la madre de ella. Con los años muere la madre, que también siempre había quedado muy conmovida por esa primera historia de amor de su marido. Así que la hija se sintió en el deber de contarla”. Y el homenaje fue más allá del relato: logró reunir a los protagonistas, casi seis décadas después. “Fue muy linda historia, muy conmovedora porque esas dos personas tuvieron la posibilidad de volverse a ver, darse las manos y caminar por la calle”.

Esa tensión entre el pasado y el presente atraviesa muchas de las columnas. “Es muy interesante porque en una época dominada por pantallas y relaciones virtuales, la cosa más física está tomando fuerza. Las redes cumplen un rol importante en este compendio de amores porque han posibilitado reencuentros... que a veces terminan en decepciones. El recuerdo se va reformulando permanentemente y termina uno idealizando el pasado”.

Es que, como ella dice, la realidad supera ampliamente la ficción. “La verdad que uno como periodista cuenta historias. En este caso, son historias de amores reales. No hay mucho más que hacer que contarla de la mejor manera posible. No hay secretos: es ser curioso, preguntar todo, saber cómo se desarrolló ese amor, cómo empezó, si terminó bien o mal”.

De dirigir revistas de moda a contar amores verdaderos: la periodista que escucha sin juzgar.

La cronista de los amores que duelen

La autora no solo cuenta historias de amor: también ha escrito policiales. Su carrera, sin embargo, tomó otro camino. Durante mucho tiempo dirigió revistas como Gente y Para Ti, donde convivían moda, celebridades y tendencias. “Pero a mí siempre me interesó el mundo del amor. Había una sección en la vieja revista Para Ti que se llamaba Secreto de confesión. Yo la leía de chica y me parecía fascinante. Cuando me encargaron hacer estas historias me pareció maravilloso porque me hizo recordar esas pequeñas historias de papel que leía cuando era chica”.

Carolina Balbiani reunió los amores más intensos en un libro que no vas a poder soltar.

Aunque asegura que no aprendió a escribir sobre amor, sí ha aprendido algo fundamental: “Creo que uno aprende a escuchar al otro sin juzgar. Hay que escucharlos como ocurrieron. Sin poner el dedo, sin decir ‘mirá cómo mintió, qué hizo, lo que no hizo’. Juzgar lo menos posible. Ese es el aprendizaje”.

Entre sus historias más impactantes, hay una que tuvo segunda parte. “Es la historia de un argentino que se enamoró en Israel de una mujer de otra nacionalidad. Eran muy jóvenes, superenamorados, pero los separaron por la fuerza. Muchísimos años después se reencontraron. Y bueno, no funcionó. Ya eran dos vidas tan distintas, con experiencias tan distintas que fue imposible. Pero tuvieron la oportunidad. Y tener la oportunidad de cerrar un círculo también le permitió a él ser feliz con lo que había obtenido y no quedarse idealizando qué hubiera pasado”.

Otra que la marcó fue la historia de un joven que sufrió violencia en una relación. “Fue muy fuerte, porque le costó salir de esa situación. Viste que siempre suele ser la mujer la vulnerable... en este caso fue el chico. Muy fuerte”.

En su libro, la periodista cuenta historias de amor que en muchos casos no salieron bien, pero merecen ser contadas.

Las historias de amor perfecto no le interesan. “Yo siempre digo: para contar una historia tienen que haber pasado cosas buenas, malas, maravillosas, pasionales... pero si una historia es tan perfecta, no es nota. Uno tiene que meterse en los vaivenes. Es como espiar la vida de los otros a través de estas columnas y poder identificarse con alguna situación. Es como una charla de café con una amiga. Solo que yo las escribo”.

Si bien el libro “Adonde lleva la pasión” ya está en las librerías, Balbiani no detiene sus ganas de escribir. “Proyectos, miles. Se puede seguir escribiendo de amor porque el mundo gira por amor. No se acaban las historias y debe haber muchas más que no han sido contadas. Tengo cuentos que yo les llamo cuentos intermedios, policiales psicológicos, tengo idea de escribir un libro de anécdotas de vida... pero en principio, estamos con este”.

Y al consultarle por qué estas historias atraen tanto a los lectores, la autora responde con claridad: “El amor siempre incluye pasiones. Es raro, tendríamos que ser totalmente robots para que no nos atraviesen las pasiones. Hay dudas, decepciones, humillaciones, celos, relaciones tóxicas, amores opresivos, arrepentimientos. Hay gente que ha destrozado su vida por una pasión. Hay todo. Creo que ahí está la razón”.