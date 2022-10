Así fue el encuentro entre Rusherking y el presidente Alberto Fernández: “¿Nos podemos sacar una fotito?”

Rusherking dio un show en vivo en el marco de la inauguración de las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022 en Mar del Plata. Además, antes de subirse al escenario se juntó con el presidente Alberto Fernández y el encuentro se volvió viral en las redes sociales. Luego, el cantante salió a aclarar lo que sucedió.

Delante de las cámaras, Rusherking se tomó un momento para saludar a Alberto Fernández. “Quería conocerte antes de salir y decirte que para mí es un honor estar acá” le dijo el músico. Luego, quiso tener un recuerdo del momento y le preguntó amablemente: “¿Nos podemos sacar una fotito?”, por su parte, el Presidente de la Nación Argentina accedió sin problemas.

Rusherking salió a aclarar qué sucedió con el presidente Alberto Fernández

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Rusherking aclaró algunos rumores que señalaban su posicionamiento político. “Buenas tardes, quería hacer esta historia para aclarar un tema del que se estuvo hablando ayer, que fue que conocí al Presidente y me saqué una foto con él” comenzó el artista.

“Hay muchas personas criticando que yo me saqué una foto” agregó para poner en contexto a sus seguidores. “Aclararles a estas personas que yo no formo parte de ningún partido político” sostuvo.

Luego explicó detalladamente lo que pasó: “Simplemente ayer me acerqué al Presidente y lo conocí porque estábamos en un mismo espacio, estábamos compartiendo un evento juntos, entonces me acerqué y lo conocí, lo saludé y le mandé una foto a mi mamá que me saqué con él.”

Por último agregó que “eso fue todo, fue un acto de respeto, de conocerlo y nada más que eso”.