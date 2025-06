Alina Moine rompió el silencio sobre los rumores de romance con Marcelo Gallardo: “Yo no me mando sola”

Después de varios años de especulaciones y titulares que intentaron confirmar una relación sentimental entre Alina Moine y Marcelo Gallardo, la periodista deportiva oriunda de Rosario finalmente decidió hablar del tema.

En una entrevista con Infobae, compartió su mirada sobre cómo enfrentó los rumores y lo difícil que es preservar la intimidad en un contexto mediático tan voraz. “Cuando se refieren a dos personas, es hablar en conjunto. Yo no me mando sola”, expresó con claridad, dejando en evidencia que no tomaría decisiones unilaterales respecto a su vida privada sin el acuerdo de la otra parte.

La conductora y modelo atraviesa un gran presente

Si bien no nombró directamente a Gallardo, el contexto de sus declaraciones apunta a esa historia que durante tanto tiempo alimentó portales, redes y programas de espectáculos.

Moine explicó que, ante la atención constante de la prensa, muchas veces tuvo que manejar situaciones incómodas: “Tengo guardia” o “me están siguiendo”, recordó y agregó que aprendió a lidiar con la exposición a través del diálogo y la empatía. “Vas aprendiendo que son charlas en conjunto. Para uno está bien decir algo, y no para el otro”, explicó.

La conductora de ESPN también reflexionó sobre la necesidad de respetar los tiempos y decisiones de las personas involucradas en una relación, sobre todo cuando están bajo la lupa pública. “Por ahí es mejor no parar. Y decir: ‘Bueno, hoy hago la que vos querés, mañana hacemos la que quiero yo’”, dijo, dejando entrever que todo fue conversado y cuidado.

Alina Moine sorprendió con lo que dijo en Sportscenter

Aunque no confirmó explícitamente un romance con Gallardo, las frases de la rosarina sugirieron que existió un vínculo profundo, manejado con mucha discreción.

En años anteriores, ambos habían sido vinculados por diferentes periodistas del mundo del espectáculo. Fotografías compartidas, apariciones en los mismos eventos y hasta viajes similares generaron una ola de versiones. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Hasta ahora, Alina había optado por el silencio.

Sus declaraciones llegan en un momento donde las redes sociales y los medios exigen definiciones permanentes sobre la vida íntima de las figuras públicas. Frente a esa presión, Moine eligió una respuesta serena y con matices. “Hoy hago la que vos querés, mañana la que quiero yo”, repitió como símbolo de equilibrio y respeto mutuo.

Alina Moine contó toda la verdad de su vínculo con Marcelo Gallardo