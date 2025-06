“Mujeres al Volante”: el aporte de Luly Dietrich para derribar las limitaciones y tomar el control de nuestras vidas

Las mujeres manejan mal. ¿Cuántas veces escuchaste esa afirmación basada en absolutamente nada? Solo un capítulo más del machismo callejero con el que -todavía- nos cruzamos a diario.

No. Las mujeres no manejan mal. Las mujeres no manejan peor que los hombres, pero sí manejan menos. Y si bien habrá muchos por qué dependiendo el caso, hay uno que se repite: nos metieron tantos mitos en la cabeza que muchas los terminamos creyendo.

Un buen día, en medio de una búsqueda personal, Luly Dietrich armó un proyecto para potenciar la autonomía de las mujeres que manejaban. Así nació “Mujeres al volante”, una iniciativa que luego se amplió en conceptos y también apuntó a ayudar a otras a derribar mitos, miedos y sentarlas de una vez y para siempre en el asiento del conductor. O, mejor dicho, de la conductora.

“Era directora de Comunicaciones del Grupo Dietrich y me empecé a cuestionar qué era lo que quería hacer y ahí conecté con lo que más me gustaba: ser mujer y manejar. Dije tengo que armar una comunidad para mujeres en el mundo de la movilidad. Y ahí nació, en 2009, ‘Mujeres al Volante’, primero de la mano de Dietrich, a los cuatro años ya con autonomía”, le cuenta Luly a Vía País.

El proyecto empezó con el propósito de que las mujeres que manejen tengan más autonomía y más seguridad. Pero otras inquietudes ampliaron su alcance. “Me escribían seguidoras -en ese momento en Facebook- para decirme ‘me encanta todo, pero no manejo’”, contó. Entonces la premisa quedó definida: “Que más mujeres estén al volante: trabajando la autonomía de las que manejan, superando las barreras de las que aún no se animan. Y entre todas comprometernos a llevar más amor y respeto en las calles”.

Qué nos paraliza

Luly recuerda que en su hogar familiar no existían los estereotipos antiguos sobre si una mujer puede o no manejar. “En mi casa manejaban mi mamá y mi papá. Nosotros somos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, y mi papá nos enseñó a manejar por igual a todos. Para mí fue muy natural, no tenía que ver con el género”, recuerda.

Luly Dietrich está al frente de "Mujeres al Volante"

Por eso, en 2009, cuando se multiplicaban los comentarios de mujeres que no manejaban, Luly investigó y recabó datos para conocer qué pasaba: en aquel entonces los números arrojaron que solo el 24% de las licencias era de mujeres.

“Hay pocas mujeres que manejan porque muchas tienen miedo. Otro punto es que hay una brecha grande en cuanto a ingresos entre mujeres y varones, entonces piensan que por no tener un auto no pueden aprender a manejar", puntualiza.

“El miedo te frena”

“El miedo es una emoción negativa que te frena y no te deja hacer lo que tenés ganas. Lo que muchas dicen concientemente es que tienen miedo a lastimar a alguien, las calles las abruma, hay un miedo de ‘no sé si puedo, no sé si puedo controlar todo’. Pero detrás de esos miedos concientes, pasan otras cosas", asegura.

Luly desde su organización brinda talleres y uno de ellos está orientado específicamente a este particular: se llama “Manejá tu miedo”. “El proceso de soltar el miedo y de lograr estar al volante es de autoconocimiento y de destrabar un montón de cosas”, indica.

Sobre otra de las cosas que nos frenan, la creadora de “Mujeres al Volante” habla de estereotipos y creencias populares. “Esto de ‘mujer al volante, peligro constante’, ”mujer tenías que ser’, ‘andá a lavar los platos’ se sigue escuchando en la calle. Pero el desafío no es romper con la creencia popular sino con nuestras propias creencias limitantes que nos frenan. Tenemos que asimilar que estamos preparadas para todo", asegura.

“Conduciendo oportunidades”, un proyecto social con La Juanita

Uno de los proyectos sociales que realiza se llama “Conduciendo oportunidades” e involucra a Fundación Renault, a Plan Rombo, a Cooperativa La Juanita (La Matanza) y a otras empresas que se fueron sumando. Este año llevaron adelante la tercera edición. La iniciativa consiste en darle la oportunidad a 15 mujeres -convocadas por La Juanita- de que aprendan a manejar y obtengan su licencia.

“Arrancan con la charla ‘Manejá tu cabeza’, tienen taller de mecánica, también un trabajo de simuladoras y después 4 días de práctica. El último día hacen una práctica de examen. Es un programa lleno de amor. Lo que transmite una persona que logra algo que pensó que nunca iba a lograr traspasa las pantallas”, aseguró.

Manejar, un derecho

Para Luly “manejar tiene que ser un derecho” y todos deberían saber hacerlo “tengas auto o no”. “Nunca se sabe cuando va a llegar ese auto. Hay muchas empresas que nos piden mujeres con licencia, ¿cuántas personas se pierden posibilidad de empleo por no saber manejar? También se puede alquilar, alguien te puede prestar y también puede suceder que el conductor necesite que vos tomes el volante", argumentó.

“Saber manejar te da autonomía laboral y la posibilidad moverte libremente. Yo no quiero llenar la ciudad de autos, quiero llenar la ciudad de mujeres con licencia. Que tengan la autonomía de decidir cuándo quieren usar el auto, cuándo tomar el colectivo o cuándo ir caminando. Eso también es autonomía", señala.

De la incomodidad al disfrute

Con modestia, Luly acepta haber recibido el reconocimiento de cientos de mujeres que le dicen que “pudieron gracias a ella”. Pero también dice que trabaja mucho sobre eso: “Mi gran desafío es saber que no soy yo, que yo soy un puente que hace que esa mujer puede sacar el poder para hacer lo que se proponga, que atraviese la incomodidad para saber que después llega el disfrute".

“Motivamos a que más mujeres disfruten de manejar y lo hagan de una manera segura y amorosa. El conocimiento y la práctica generan seguridad, cuando nos sentimos seguras ganamos confianza y cuando tenemos esa confianza comienza el disfrute", sentencia como un mantra. Y concluye: “Agradezco todos los días hacer lo que amo y ser el puente para otras mujeres en relación a la transformación que te genera estar al volante”.

En Instagram: @mujeresalvolante @lulydietrich