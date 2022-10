Lit Killah confesó quién es su participante favorito de Gran Hermano 2022

Durante el cierre de Expo Joven 2022, el festival gratuito organizado por el Municipio de La Matanza en el campus de la UnLaM, Lit Killah se presentó en vivo con imponente show para los vecinos del lugar donde nació. Además, durante el final del espectáculo, levantó una bandera del partido de zona oeste y mostró su apoyo a un participante de Gran Hermano 2022.

“Somos todos team Thiago acá ¿no? quieren que gane sí o sí” exclamó Lit Killah ante la multitud mientras sostenía, junto al intendente Fernando Espinoza, una bandera que le acercó la familia del participante de la nueva edición de Gran Hermano.

Es que el músico y el joven que se encuentra en el reality show conducido por Santiago Del Moro tienen algo en común. Ambos crecieron en Gonzalez Catán, una localidad ubicada en el partido de La Matanza.

De esta manera, y ante una gran cantidad de vecinos de la zona, el cantante que viene de lanzar su segundo álbum titulado “Snipez” mostró su apoyo por el jugador que ingresó a “la casa más famosa del país” para ganar el gran premio y poder darle una mejor vida a su familia.

Lit Killah recordó la vez que lo apuntaron con un arma en la cabeza cuando era chico

Lit Killah participó por segunda vez en el programa de televisión Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, y se animó a contar una fuerte experiencia que vivió cuando era chico en su barrio natal, Gonzalez Catán. El músico también confesó que un chico mató a un amigo suyo por jugar con armas.

Lit Killah en "Podemos hablar" (Captura de pantalla)

“Me agarra para abajo, me sube el buzo y me pone algo metálico en la cabeza” relató la vez que lo apuntaron con un arma. Aunque aclaró que no le causó miedo ya que era en forma de broma porque “no se tomaba dimensión”.

“No me traumó, nada, porque era muy chico” aseguró el cantante. “Después pasó que, de la misma forma, a un compañero de primaria, jodiendo de la misma manera, se juntó en la casa de un amigo y ese amigo agarró una escopeta del padre y jodiendo se le escapó el tiro y lo mató” contó dejando sin palabras al resto de los invitados.