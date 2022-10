Lit Killah mostró la canción que le hizo Tuli Acosta por su cumpleaños

La relación de Lit Killah y Tuli Acosta continúa más firme que nunca. La bailarina y streamer estuvo hace poco en Podemos Hablar, donde contó detalles de cómo se conocieron y comenzaron su noviazgo. Por su parte, el rapero mostró la canción que le escribió para su cumpleaños.

Durante su stream en Twitch, Lit Killah decidió compartir con su público un regalo muy especial: la canción que le hizo Tuli Acosta. “No puedo creer como al fin te encontré, mi fiel compañero que siempre soñé, no hay nadie como tú” dice un fragmento del tema.

Además, la romántica canción está acompañada por un video con imágenes de ambos juntos en diferentes momentos cotidianos. “Me pareció muy tierno, muy lindo, me re conmovió la primera vez que lo vi” confesó el músico.

Luego reveló que se emocionó con el tierno gesto de su novia. “No voy a mentir, se me salieron unas lágrimas, que es muy difícil que a mí se me salgan muchas emociones juntas” confesó y agregó: “Tengo vergüenza, ustedes saben que yo no soy de hablar así.”

Lit Killah y Tuli Acosta Foto: instagram

Además tuvo palabras de elogio para Tuli y entró en detalles acerca de su relación. “La amo, es muy capa, siempre suele tener esos gestos conmigo, me hace regalos re zarpados, siempre me la re sube cuando estoy en una, siempre está ahí” aseguró.

Tuli Acosta contó cómo conoció a Lit Killah

En su paso por Podemos Hablar, Tuli Acosta contó detalles de su relación con Lit Killah. “Lo conozco, no hace mucho, desde el año pasado, por conocerlo de círculo de amigos. Primero conocí a Rusher, después a FMK, y fui conociendo a todos, al principio no teníamos tanta relación pero sabíamos que estaba todo piola entre amigos” aclaró.

Tuli Acosta y Lit Killah Foto: Instagram/tuli_acosta

Sobre cómo decidieron comenzar a salir, la bailarina cordobesa explicó: “Se dio de una manera super natural, ninguno lo buscó al otro, pintó y decidimos construir una relación super linda.”