Lit Killah confirmó que grabó con Tini Stoessel: “Nos gustaría compartir escenario”

Una vez más, Lit Killah no pudo guardar el secreto y spoileó en una entrevista que ya grabó algo con Tini Stoessel. El cantante, que está a punto de lanzar su segundo álbum, también contó que es muy cercano con su colega y que ya se han reunido en varias oportunidades.

En una entrevista con Radio Disney, le preguntaron a Lit Killah si le gustaría hacer una canción con Tini Stoessel. “De hecho ya grabamos unas cositas por ahí” aseguró, aunque después se arrepintió de dar demasiada información. “Hay que ver no más… no sé, creo que no podía decir eso” aclaró.

Lit Killah y Tini Stoessel Foto: Instagram

Sin embargo, ya en algunas oportunidades se los ha visto juntos en diferentes eventos. “Con Tini tenemos la mejor” confesó y agregó: “Nos cruzamos muchas más veces fuera de Argentina que en Argentina y siempre salimos a comer, nos juntamos a ranchar.”

También sostuvo que, a nivel personal y laboral tienen una gran relación. “Me parece una mina de diez, ella y todo su equipo de trabajo así que siempre que esté la oportunidad de hacer algo” comentó. Para cerrar, dejó abierta la posibilidad de lanzar una colaboración: “Hablamos de que nos gustaría compartir escenario, entonces para hacer eso hay que tener un tema, así que hay que activarlo.”

El encuentro entre Lit Killah y Tini Stoessel

Durante la ceremonia de los Premios MTV Miaw 2022, los de las figuras argentinas del momento se encontraron en el backstage. Tini Stoessel y Lit Killah fueron fotografiados en el detrás de escena.

El autor de “Mawz” y la cantante de “Triple T” compartieron una foto de su encuentro en el After Party de la gala. Mientras que, durante la transmisión, el cantante se encargó de presentar una terna junto a su colega Oriana Sabatini.