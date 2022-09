Lit Killah recordó la vez que lo apuntaron con un arma en la cabeza cuando era chico

Lit Killah participó por segunda vez en el programa de televisión Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, y se animó a contar una fuerte experiencia que vivió cuando era chico en su barrio natal, Gonzalez Catán. El músico también confesó que un chico mató a un amigo suyo por jugar con armas.

“Cuando sos tan chico y vivís esa vida, y todo tu entorno vive esa vida, todo lo que ves lo normalizás” comentó Lit Killah sobre su infancia. “En todas las esquinas de mi barrio paraban pibes, yo capaz iba a comprar y uno tenía el fierro en la mano” recordó. Para él, en ese momento, era algo natural.

Luego contó una situación que vivió en la casa de un amigo más grande que él. “Me agarra para abajo, me sube el buzo y me pone algo metálico en la cabeza” relató la vez que lo apuntaron con un arma. Aunque aclaró que no le causó miedo ya que era en forma de broma porque “no se tomaba dimensión”.

“No me traumó, nada, porque era muy chico” aseguró el cantante. “Después pasó que, de la misma forma, a un compañero de primaria, jodiendo de la misma manera, se juntó en la casa de un amigo y ese amigo agarró una escopeta del padre y jodiendo se le escapó el tiro y lo mató” contó dejando sin palabras al resto de los invitados.

Lit Killah en "Podemos hablar" (Captura de pantalla)

“SnipeZ”, el próximo álbum de Lit Killah

El cantante reveló el nombre del sucesor de “Mawz”, su primer álbum. El nuevo proyecto se llama “SnipeZ” y saldrá en el mes de octubre.

Lit Killah adelantó detalles de su segundo álbum Foto: twitter

Además, anunció un show en el Movistar Arena de Buenos Aires para cerrar el “Mawz Tour” y darle la bienvenida a su segundo disco. El último show de la gira será el 6 de diciembre.