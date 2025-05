Lo ves en Pinterest, lo encontrás en Once: la influencer que ayuda a sumar estilo al menor costo

Detalles. El cambio está en los detalles. Quizás no tengamos los espacios más grandes, tampoco los recursos para comprar la deco más pretenciosa, pero tenemos redes y también a ella: Juliana Coria, la que sabe en qué rincón de Once encontrar eso que vimos en Pinterest.

Las recomendaciones de Juliana Coria en X

Juliana recorre los negocios de todos los rubros en ese vasto barrio comercial, con especial hincapié en los bazares. Le saca fotos a los productos que más le llaman la atención y sube precio y dirección a su cuenta de X. Suele completar los posteos con “inspiraciones”: tal vez un plato en una góndola no diga nada, pero qué pasa si lo ponemos con tal o cuál individual. Por otro lado, busca aquellos artículos por los que le consultan sus seguidores. Lo que se dice una personal shopper a distancia.

La influencer estudió comunicación social orientada al marketing pero siempre le atrajo el diseño. Más tarde estudió diseño de interiores y fotografía pero no con la intención de trabajar de ello, sino por placer. También adquirió Belove, una marca de deco textil y algo más, y le puso su impronta. Su trabajo de hoy, de hecho, se centra en ese emprendimiento.

De Once a X

Juliana se hizo viral en redes por recomendar cosas bonitas a bajo precio. Increíblemente, la propuesta no pegó en Instagram pero sí en X (ex Twitter).

“Todos mis proveedores están en Once, entonces voy casi todos los días. Siempre me pegaba una vuelta y le mandaba a mis amigas por WhatsApp cosas que me gustaban. Hasta que un día, en octubre del año pasado, lo empecé a subir a mis redes. En Instagram no pegó, pero en ‘Twitter’ se hizo súper viral", cuenta a Vía País.

Juliana la tiene clara y eso se notó desde el principio. Conocía los negocios, las calles, comparaba precios y también sabía de montos mínimos: dato fundamental, ya que en Once casi todos los negocios son mayoristas. Tenía mucha info y un día se le ocurrió optimizarla de otra manera.

“Amigas, hermanas, primas, me decían ‘quiero ir a Once con vos’. Entonces armaba grupos de salida los sábados a la mañana. Hasta que cuando se hizo viral en Twitter lo hice público, porque pensé que cuántas más seamos, mejor”, cuenta sobre sus tours de compras. Estos tienen un costo y se arman para fechas puntuales. Uno de los beneficios es que, al comprar en grupo, el mínimo de compra se alcanza rápidamente sin que una sola persona deba gastar mucho dinero.

Juliana aclara que prefiere no cobrarle a los negocios para llevarle gente de los tours, para “no casarse” con ninguno. “Si justo ese día no tiene stock o no tienen cosas lindas, no me sirve”, indica. No obstante, hay tiendas que le pagan publicidad, pero tiene sus propias condiciones. “Las elijo, quiero que sea algo que yo pueda consumir. No quiero que se arme una especie de ‘revista de descuentos’. Además, quiero tener la libertad de subir cosas cuando tengo ganas”, explica.

A la vez señala que en lugar de que le regalen cosas, prefiere un descuento: eso le quita el compromiso de “deberle algo” a los comercios.

También reconoce que difícilmente publique cosas que no le gustan. “Quiero que la propuesta tenga mi identidad”, dice.

La recepción de la gente

Juliana asegura que la recepción de la gente “es muy buena” y destaca tener “poco hate”, aunque advierte que si eso sucede significa que “algo pegó”. “Aunque esos mensajes vengan cargados de mala onda, al algoritmo de Twitter le sirve un montón”, señala.

Tours de compras por Once con Juliana Coria

Otro punto que resalta y que tiene que ver con la llegada al público refiere a quienes se inspiraron para lanzarse con un negocio a partir de sus sugerencias. “Me escribe mucho gente que empezó a venir a Once a comprar para revender y también quienes me compran a mí productos de Belove. Se armaron varias distribuidoras y revendedoras en el país. La verdad que no era el fin, pero por supuesto está muy bueno y me enorgullece, porque en mi vida offline también asesoro a emprendedoras”, cuenta Coria.

Juliana por Juliana

“Si tuviese que presentarme diría que recorro Once buscando precios y ofertas de cosas que podríamos encontrar en otro lugar mucho más caras”, simplifica.

Relaciona su tarea con un capítulo de Sex and the City, en el que las protagonistas se enamoran de la cartera que tiene una chica hermosa en una fiesta, hasta que el “dealer” de dichas carteras abre el baúl y se las muestra embolsadas y aplastadas. Inmediatamente, aunque el producto era exactamente igual, les deja de gustar.

“Los artículos son los mismos. El mismo candelabro que ves en una vidriera del shopping más paquete, bien iluminado y demás, es ese que encontrás en Once en una caja de cartón. Lo que yo aporto es que tengo el ojo súper entrenado. Y es cuestión de preferencias: habrá quien pague más porque se lo envuelvan, perfumen, se lo lleven a la casa y se lo cobren en 3 cuotas. También están quienes se dispongan a encontrar esos tesoros más baratos en un bazar sucio de Once. Yo soy de esas”, señala.

Y cierra: “Creo que eso también se adquiere: tengo mucha, mucha deco encima entonces me resulta fácil. Yo puedo encontrar ese objeto a menor precio y mostrarlo de la mejor forma posible, por eso también los subo con inspiraciones”.