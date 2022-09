La nueva canción de Tini Stoessel que estaría dedicada a Sebastián Yatra

El estreno de “El último beso” causó revuelo en las redes sociales. En el videoclip, Tini Stoessel y Tiago PZK se muestran muy acaramelados y el público no tardó en hacer referencia a la relación de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul. Ahora, las miradas apuntan a Sebastián Yatra.

Sin embargo, los “Tinistas” descubrieron un significado muy profundo en la letra de la canción. Con el análisis que hicieron aseguran que “El último beso” estaría dedicada a Sebastián Yatra, la ex pareja de Tini Stoessel.

Presentan su colaboración "El último beso" / Instagram

“Ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Toy convirtiendo еn money el tiempo quе perdí”, dice una de las estrofas de la canción. Para sus fans, la artista haría referencia a “Oye”, la canción que sacó tras su ruptura con el colombiano.

Otra de las partes llamativas de la canción dice: “Y me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde. Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde” por lo que sus seguidores creen que podrían estar dedicadas a su ex novio.

Tini Stoessel y Yatra en Susana (Foto:Captura)

Las razones que terminaron la relación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

En una entrevista con Susana Giménez, la conductora argentina le preguntó al músico por su relación pasada con Tini Stoessel. Sin pensar mucho, Yatra contestó: “Sabes que muchas veces las personas ven que algunas cosas si no duran son un fracaso y no es así”. Rápidamente la rubia retrucó: “Tampoco se puede mantener un amor a mil kilómetros de distancia”.

Es así que el artista contó las verdaderas razones del fin de la relación: “Es complicado cuando las cosas son muy expuestas y tan pequeños. Tienes que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia y muy expuesta”.