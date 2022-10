Tuli Acosta le organizó un cumpleaños sorpresa a Lit Killah con la complicidad de Duki, Tiago PZK, Rusherking y más

Lit Killah festejó su cumpleaños número 23 de una manera muy especial. Su novia, la bailarina y streamer cordobesa, Tuli Acosta, le organizó una fiesta sorpresa con todos sus amigos, entre ellos varios referentes del género urbano, y el cantante no pudo ocultar su emoción.

En un video publicado por Tuli Acosta en su cuenta de Instagram puede verse el momento exacto en el que Lit Killah abre la puerta del departamento, enciende las luces y todos sus amigos salen de sus escondites al grito de “¡Sorpresa!”.

Rápidamente, el cantante se abraza con la bailarina que forma parte del programa Red Flag de LuzuTV, quien planificó el cumpleaños. Entre los invitados de honor estuvieron Duki con Emilia Mernes, Nicki Nicole, Dani Ribba, FMK, Rusherking y Tiago PZK con Belén Negri ‘La Chilena’.

Así como también el productor Big One y El Demente, gran amigo del músico. Además de su manager quien compartió la foto grupal y le escribió unas sentidas palabras en su Instagram: “Recién cumplidos los 23 y todo lo que lograste en tu vida, brindo por muchos años más de éxitos, buenos momentos y amistad, feliz cumple amigo TKM.”

Tuli Acosta le organizó un cumpleaños sorpresa a Lit Killah Foto: instagram

El sentido mensaje de Tuli Acosta a Lit Killah por su cumpleaños

La pareja de enamorados comparten algunos momentos de intimidad a través de sus redes sociales. Y esta fecha tan especial no fue la excepción. Tuli Acosta acudió a su Instagram para saludar a su novio. “Te amo tanto, feliz cumple mi amor espero que te haya gustado esta sorpresa” expresó la bailarina.

Por su parte, Lit Killah confesó: “Tuli Acosta me acaba de organizar un cumple sorpresa con mis amigos jaja te amo mi amor, no me la esperé ni ahí”. Luego de su paso por Red Flag, la bailarina decidió subir un video casero y muy romántico. junto al cumpleañero.