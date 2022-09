Tuli Acosta, la novia de Lit Killah, se emocionó hasta las lágrimas al conocer a Lali Espósito

Lali Espósito estuvo como invitada en el programa Nadie Dice Nada de LuzuTV, conducido por Nico Occhiato. Su paso por el estudio causó revuelo y Tuli Acosta no pudo disimular la emoción. La bailarina y streamer se largó a llorar luego de cruzarse con la cantante minutos antes de salir al aire en #RedFlag.

Durante la apertura del programa conducido por Grego Rossello, Tuli Acosta apareció en cámara con lágrimas en sus ojos y movilizada por lo que acababa de vivir. Sus compañeros de trabajo se conmovieron ante su llanto luego de abrazar a Lali Espósito.

En el pase entre Nadie Dice Nada y #RedFlag, la bailarina cordobesa se cruzó con la autora de “Disciplina” quien la reconoció por su trabajo y la contuvo ante su nerviosismo. “Tengo mucha felicidad” dijo la novia de Lit Killah luego del emotivo encuentro.

“Estoy llorando de felicidad” admitió mientras se secaba las lágrimas con una servilleta. “De la nada dice que me conocía ya” recordó atónita por el gesto de la jurado de La Voz Argentina. “Es demasiado lo que está sucediendo” sentenció.

Lali Espósito habló sobre su sexualidad: “Me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”

Fue Nati Jota, quien también trabaja en el programa Nadie Dice Nada, la que trajo a la mesa la actitud de Lali, a quien definió como “el amor platónico de ambos sexos”. Ante esto, Espósito abrió su corazón, sus recuerdos y contó cómo se llevó a cabo este proceso de aceptación.

“Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería”.

Tras estas palabras, Occhiato consultó: “¿En qué sentido?”. A lo que Lali no dudó en responder: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

Después, Lali Espósito dejó en claro: “No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como “Dos son tres” o como “N5″ dentro del tipo de pop que hago”.