Sol Pérez apareció en Gran Hermano con un corset de periódico y bucaneras de brillantes: “Nos fuimos”.

Sol Pérez encontró el lugar perfecto para mostrar sus mejores looks, además de atreverse a innovar y probar con nuevos estilos.

Es que Pérez se ha tomado su trabajo como panelista muy en serio en esta edición, si no que le gusta llamar la atención cada vez que aparece ante las cámaras.

Ahora, Pérez apareció con un nuevo conjunto en el programa, un estampado que simulaba ser hoja de papel periódico, se llevó varias miradas. Se trató de una calza con un top estilo corset.

Uno de los looks con los que Sol Pérez apareció en Gran Hermano. Foto: instagram/lasobrideperez

Este outfit lo complementó con un par de botas negras brillantes, además de accesorios dorados y el cabello en un recogido alto.

Sol Pérez apareció con un conjunto estampado de papel periódico. Foto: Instagram

“Nos fuimos a la mier”, escribió Pérez en su posteo, el cual logró más de 59 mil “me gusta” por parte de sus seguidores de la red social.

Sol Pérez le agregó un par de botas bucaneras negras con brillantes. Foto: Instagram

Quién es el participante de Gran Hermano favorito de Sol Pérez

La ex chica del clima es panelista y reacciona a los eliminados de la casa cada semana, dando su opinión de lo que ocurre dentro del reality, además de analizar las estrategias de cada uno de los participantes.

Sol Pérez se ha tomado muy en serio su papel como panelista en Gran Hermano. Foto: Instagram

Sol contó quién es el participante que ella considera podría ganar esta edición del reality show. “¿Quién es candidato a ganar GH?”, le preguntaron sus seguidores y ella contestó sin problemas: “Lo que tiene Gran Hermano es que va cambiando minuto a minuto. Hoy te puede caer muy bien alguien y después hace algo que por ahí no está muy bueno y deja de ser el preferido o por lo menos tiene más posibilidades de irse y de estar en placa”.

“A mí me gusta mucho Julieta (Poggio) porque la veo supertransparente, me parece inteligente, está jugando, se está divirtiendo. En este Gran Hermano, no como en otros, me parece que está garpando mucho el hecho de ser transparente”, confesó Pérez.

Por qué le dicen la sobri de Pérez a Sol Pérez

Esta pregunta tiene que ver con el usuario que la modelo utiliza para su cuenta de Instagram, donde se llama “lasobrideperez”. Esto se remonta a su paso por “Uno contra Uno”, donde trabajó junto a su tío, Fabián Pérez. Este apodo fue antes de ganarse el de “la chica del clima”.