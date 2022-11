Sol Pérez reveló quién es su participante favorito de Gran Hermano

Gran Hermano está siendo furor tanto en la televisión como la repercusión en las redes que tiene todo lo que pasa en la casa más famosa del país. Si bien fueron 18 los “hermanitos” que ingresaron, ya quedan 16 y desde un principio se fueron perfilando los participantes más queridos por la gente. Incluso Sol Pérez contó quién es su favorito.

La ex chica del clima está como panelista los días lunes en el programa y presencia los primeros momentos de los eliminados fuera de la casa. Los debates, lejos de ser calmados, cuestionan los comportamientos de los exparticipantes durante su estadía y le comentan las situaciones que claramente les jugaron en contra.

En las últimas horas, Sol contó quién es el participante que mejor lo ve perfilado para ganar esta edición del reality show. “¿Quién es candidato a ganar GH?”, le preguntaron sus seguidores y ella contestó sin problemas: “Lo que tiene Gran Hermano es que va cambiando minuto a minuto. Hoy te puede caer muy bien alguien y después hace algo que por ahí no está muy bueno y deja de ser el preferido o por lo menos tiene más posibilidades de irse y de estar en placa”.

“A mí me gusta mucho Julieta (Poggio) porque la veo super transparente, me parece inteligente, está jugando, se está divirtiendo. En este Gran Hermano, no como en otros, me parece que está garpando mucho el hecho de ser transparente”, confesó Pérez.

Julieta Poggio Foto: instagram

Lizy Tagliani y una increíble imitación a Julieta Poggio

Lizy Tagliani se volvió viral en TikTok luego de que haya publicado un video con una graciosa imitación a Julieta Poggio. Sucede que en la última nominación, Julieta hizo un gesto que se robó el corazón de los usuarios de internet y fue apodada la “reina”. La joven se levantó del sillón tras hablar con Gran Hermano, hizo la mímica con sus manos de un numeral y lanzó: “Hashtag fuera malas vibras”.

Acorde a lo que se vio en la televisión y que luego circuló por las redes, Tagliani quiso mostrar su apoyo y la imitó. Sentada en un sillón de su casa dijo: “Para mí eso es todo”. Luego se paró, hizo la mímica con sus manos y dijo: “Hashtag fuera malas vibras”, desapareciendo de la cámara. Instantes después se la escuchó decir entre risas: “Ay, la amo”.