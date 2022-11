Crisis en Gran Hermano: Juliana Díaz entró en conflicto con Maximiliano Giudici

Poco después de su primer encuentro íntimo en Gran Hermano, la relación entre Juliana Díaz y Maximiliano Giudici pasó este lunes a una fase de crisis de pareja. El conflicto se desarrolló durante diferentes conversaciones que mantuvieron a solas, aunque no pasó desapercibido para quienes siguen el reality show.

“Me hacés sentir mal al pedo, no me lo merezco”, se quejó el cordobés mientras charlaba con la participante de Venado Tuerto. A continuación, le propuso que vaya a hablar con Juan Reverdito, algo que no le cayó nada bien a la “Tini” del programa televisivo.

Juliana no dio vueltas a la hora de explicar lo que le pasaba. Lejos del resto de los jugadores, le dijo a su compañero: “El que está minimizando mis problemas y sentimientos sos vos”.

La pareja fue la primera que tuvo sexo en Gran Hermano. Después de ese encuentro íntimo, se mostraron muy felices en la gala de eliminación, pero la situación dio un giro abrupto en las horas siguientes. “Me hace muy mal verte así. Esta posibilidad no la puedo desaprovechar por nada del mundo”, comentó el cordobés.

Juliana Díaz le propuso a Maximiliano Giudici separarse en Gran Hermano

La santafesina de 31 años se enojó cuando Maxi la invitó a que le pida ayuda a Juan. Ante esa sugerencia, respondió: “Te voy a mandar a la mierda ¿Te haría sentir bien?”.

“Perdoname, no puedo seguir así. Olvidate que te quiero, la verdad”, planteó el cordobés en una de las charlas con Juliana. A continuación, le dijo: “Me estaba enamorando de vos, pero me hacés sentir mal, posta”.

La pareja expresó consentimiento para tener relaciones sexuales según el protocolo del programa televisivo.

Giudici le achacó a la venadense que “ve las cosas mal todo el tiempo” y está “cada vez más triste” en Gran Hermano. “Es como que vos hacés todo bien. Tus problemas sí son problemas y lo mío son dramas”, replicó ella.

“Si no te sirve, me dejás a la bosta y listo”, le propuso Juliana Díaz al otro participante. En su defensa, Maxi dijo que le puso “toda la pasión del mundo” para tratar de ayudarla y expresó: “Cuando veo que hacés un abuso, ya no me gusta”.