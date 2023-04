Este ex Gran Hermano se vistió de mujer para conquistar a Marcelo Tinelli: ¿Lo convocarán al Bailando?

Desde que Gran Hermano terminó, todos los ex participantes están luchando por conseguir su propio lugar dentro del mundo del espectáculo, algunos hasta han tomado medidas extremas para lograrlo. Ese fue el caso de uno de los ex hermanitos, quien se vistió de mujer para ver si logra conquistar a Marcelo Tinelli y que lo convoquen al próximo “Bailando”.

Quien está luchando por ganar su lugar en el programa es Ariel, quien subió a TikTok una especie de casting propio para integrar el nuevo reality de baile que Marcelo Tinelli se lleva de canal 13 a América, en lo que muchos creen que es el pase del año. El ex GH pasó un domingo con su familia y en medio del asado mostró cómo se iba a preparando para un video dedicado a Tinelli.

“¿Qué más tengo que hacer para entrar al Bailando?”, preguntó Ariel en su video y agregó: “mirá como estoy con tajo y todo”, finalizó el ex participante de Gran Hermano, quien vistió un vestido azul con detalles violetas junto a un gran sombrero rosa y unas sandalias blancas para completar el conjunto.

Quiénes son los ex Gran Hermano que están confirmados para el Bailando

El programa de Marcelo Tinelli va tomando forma y los dos primeros confirmados son dos ex participantes del reality de Telefe. El primero fue Tomás Holder y el segundo fue Alfa.

Tomás Holder es uno de los convocados para el Bailando. Foto: Los Andes

Desde Telefe y Kuarzo, la productora de Guido Kazcka y dueña del formato en Argentina, no están para nada contentos con este éxodo de participantes y si bien no es algo confirmado, habrían amenazado al resto de los ex participantes con sacarlos de cualquier producto del canal de las pelotas si se iban con Tinelli.

Alfa ya está convocado para el Bailando.

Tampoco trascendió cómo se arregló el fin del contrato de los ex participantes, pero se cree que hubo abogados de por medio para poder pasar de canal y productora. Hay más participantes con intención de ir al bailando, como Coti y su pareja Alexis (el Cone), pero otros, sorpresivamente, tomaron otro rumbo y no tienen intención alguna de ir al bailando.

Julieta Poggio, que es bailarina y actriz, se pensaba que sería una de las firmes candidatas al programa de Tinelli, pero la joven pegó un volantazo y firmó con José María Muscari para protagonizar la obra “Coqueluche” junto a Betiana Blum.