Zoe rompió en llanto y su novio le hizo un insólito pedido a la producción de Gran Hermano 2024

Zoe es una de las 11 participantes que aún continúa en Gran Hermano 2024, y es una de las participantes originales, teniendo en cuenta que ingresó al inicio de la competencia. Con su perfil bajo y su timidez, se ganó el cariño de sus compañeros y de una parte del público.

En esta oportunidad, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano 2024 para cenar con los jugadores y cada uno recibió dos fotos enviadas por su familia. En el caso de Zoe, recibió una foto de ella posando en Miami y otra de cuando era chiquita junto a sus padres y su hermano. Al ver las fotos, Zoe explicó que extraña a su familia, a sus amigos y a su novio, Manu Ibero.

Las fotos que recibió Zoe de Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Luego de que Santiago abandonara la casa, Zoe rompió en llanto y tuvo una charla con Virginia, Florencia y Manzana, debido a que ella siente que algo malo pasó con su novio porque no recibió señales de él ni en “El congelado”, ni en la entrega de palabras y fotos.

“Todos de algún lado tienen esa información con las palabras, con ‘El Congelado’, con las fotos, y yo no. Yo no sé nada hace cinco meses”, explicó Zoe sobre su novio. Sus compañeros la tranquilizaron y le dijeron que si pasaría algo malo, la gente lo hubiese ido a gritar.

El pedido del novio de Zoe a la producción de Gran Hermano 2024

Frente a esto, Manu Ibero, el novio de Zoe de Gran Hermano 2024, reaccionó a través de las redes sociales y publicó una foto de él junto a la participante y su perro, y escribió: “Esta te mando yo, princesa”.

La foto que el novio de Zoe le quería enviar a la participante Foto: Twitter

Y en el streaming de Diego Poggi le hizo un pedido a la producción: “Estoy viendo llorar a mi novia porque hace cinco meses no nos podemos ver y no tenemos ningún contacto, quería aprovechar para pedir a la producción que me dejen mandarle un video o algo que la deje tranquila. Verla llorar, te parte el corazón”.

Además, escribió: “Perdón, mi amor. Hace ya casi 150 días que no nos vemos, es muy difícil para los dos. Ojalá la producción, me deje hacerle saber de alguna manera que está todo bien y que la amo”, y dio la opción de una carta.