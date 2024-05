Santiago del Moro estalló de furia contra Mauro de Gran Hermano 2024: “Estoy un poco...”

En los últimos días, Gran Hermano 2024 vive momentos de tensión y enojo, tras el fuerte y violento cruce entre Furia y Mauro en la gala del domingo que dejó repercusiones en los fanáticos del programa y los participantes. Ese día, Santiago del Moro pidió respeto y debió salir de la conexión de la casa porque no le dejaban hablar.

El lunes, los participantes jugaron por el auto, pero antes debieron elegir ellos mismos a quienes iban a dejar afuera de la competencia. Martín, Mauro y Darío fueron los elegidos, Virginia terminó por decidir y sacó a Darío por lo que le dio la posibilidad de jugar por el 0km.

El polémico cruce entre Santiago del Moro y Mauro de Gran Hermano 2024

Mientras nominaban en el confesionario, Mauro expresó su enojo por lo que pasó la noche anterior con Furia: “Ya que no me dejaron hablar ayer, aprovecho para decir que es todo mentira, ya cansa esto, van cinco meses, ya saben qué hacer si quieren ver otra cosa, usen el hashtag #NuevoGranHermano”.

Luego durante el juego por el 0km, Mauro habló en el vivo para manifestar su descontento: “Me enojo porque ayer no me dejaron hablar”.

El enfrentamiento entre Mauro y Santiago del Moro en el vivo de Gran Hermano 2024 Foto: captura de vi

Las palabras de Mauro generaron la ira de Santiago del Moro, quien se mostró indignado y manifestó: “Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen doscientas cámaras todos los días, se plantan y los graban. En realidad, salen en vivo”.

Luego se dirigió a Mauro y comentó con enojo: “¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y les decís lo que querés. Yo tengo que seguir con el programa. Si no resuelven la situación van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y es adaptación. Sean vivos. El que se enoja, pierde”.

De igual modo, Mauro siguió enfrentado al conductor y reafirmó su postura: “Yo puedo hablar a cámara, a las 13, en la pileta, pero no es lo mismo en una gala de nominación, en el prime time en Telefe”.

“Mauro, vimos todo, tuviste tu oportunidad de hacerlo. Y está el confesionario para que vayas y para que digas lo que quieras”, le retrucó el conductor.

“Es una cuestión de quedarme tranquilo, el que no sabe nada... si pasa todo eso y yo no puedo defenderme...”, le contestó el participante.

A lo que Santiago del Moro expresó: “Víctima no hay ninguno, y tienen las puertas abiertas los que se quieran ir, es así el juego. Son todas personas mayores de edad”.