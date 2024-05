¿Abandona la casa? Aixa estaría preocupada por la actitud de Zoe en Gran Hermano 2024: “Me dijo...”

Gran Hermano 2024 se encuentra en sus etapas finales. Con el posible cierre del programa a comienzos de julio, los últimos participantes están organizando sus estrategias.

Ahora bien, desde el 13 de mayo, los hermanitos contaron con una hermosa sorpresa: sus familiares entraron a la casa para jugar y brindarles apoyo.

Esto ha servido de contención para los hermanitos debido a que ya cumplieron 5 meses aislados en la casa. Por tanto, las risas y charlas no han dejado de perdurar.

Bajo este contexto, los familiares han buscado darle todo su apoyo a los participantes. Este es el caso de Aixa, la madre de Zoe, quien notó un sorprendente cambio en la personalidad de su hija.

Qué notó la madre de Zoe sobre su actitud

La postura de Aixa sobre su hija la comentó con Mateo (amigo de Nicolás) en la habitación. Allí, detalló que su hija se “enroscaba” mucho.

“Es que yo digo que se enrosca, se enrosca, se enrosca”, exclamó la madre de la modelo.

Tras el comentario de Aixa, Mateo admitió que también notó algunas actitudes en Zoe. En este sentido, cuando intentó comunciarse con ella, se dio cuenta que era súper tímida.

“Si yo también la noté un poco. A mi me encanta tener conversaciones con la gente ¿oiste? (...) y me interesaba buscar eso con Zoe. Pero no se por donde entrarle porque es muy tímida”, detalló el mejor amigo del estudiante de Marketing.

Seguidamente, la madre confirmó que Zoe estaba más callada que antes porque recién habló cosas con ella al tercer día de estar en Gran Hermano 2024. Fue ahí cuando Mateo le aconsejó que hablara con la modelo.

“Viste que recién ayer que es mi tercera noche, recién me cuenta (...) Pero nada, me doy cuenta que hasta conmigo le está costando”, recalcó Aixa con cierta preocupación.

Luego del descargo, Mateo le comunicó que si bien la idea era llegar a la final, si ella no se encontraba bien no tenía que seguir en la competencia. Ahí, la madre de Zoe estuvo de acuerdo y recordó una contudente frase que le comunicó su hija.

Zoe violó una de las normas del juego y piden sanción para ella.

“Y sino bueno, yo entiendo que obvio uno tiene que llegar hasta el final, peor tampoco si está mal. Ojalá esté todo bien pero si llega al punto que se siente mal tampoco estaría bueno que se quede”, expresó el amigo de Nicolás, a lo que Aixa respondió: “Ella me dijo que si ustedes dos se iban (Nicolás y Bautista) ella se iba”.