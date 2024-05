La alarmante frase de Furia de Gran Hermano 2024 sobre su futuro: “Me voy a comprar un arma”

Gran Hermano 2024 cumplió cinco meses en vivo, cada cosa que pasa genera repercusiones entre los fanáticos del programa y las expectativas sobre quién será el ganador cada vez crece más. Furia es una de las nueve participantes que están en juego y la favorita del público que la salva gala tras gala.

Juliana siempre llama la atención por su comportamiento, dichos o estrategias a la hora de jugar. Es una de las favoritas y fuera de la casa cuenta con un masivo grupo de fanáticos de nombre “Furiosos” que la siguen y apoyan en cada decisión que toma en el reality.

En los últimos días, Furia pasó por diferentes estados que llevó a peleas, angustia, risas y enojo. Primero con la pelea que tuvo con Mauro que terminó con la eliminación del participante, pero una reconciliación con ella. Luego el encuentro con su amiga que entró a jugar con ella y la posterior pelea con Emmanuel quien era su aliado en la casa.

Furia y un alarmante mensaje sobre su futuro

Los dichos de Furia de Gran Hermano 2024 que encendió las alarmas

En una charla que tenía con Virginia, Rocío y Aixa, Juliana confesó que le asusta cómo será su futuro cuando salga de la casa y a qué tendrá que enfrentarse, ya sea los programas, el panel de “El Debate”, sus fans y eventos a los que la inviten.

“Seguro que cuando salga me voy a tener que comprar un arma”, comentó Furia generando preocupación entre sus compañeras. “Hay que cuidarse, che”, agregó en referencia a lo que puede generar su presencia cuando salga del reality.

“¿Un arma? ¿No es un poco mucho? Cómo si no te supieras defender vos...”, le contestó Virginia sorprendida por los dichos de la doble riesgo. “No, obvio, pero por ejemplo al panel me lo como entre dos panes. Al primero que me dice algo...”, sentenció Juliana.